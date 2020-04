Con un sencillo pero poderoso mensaje escrito en una bandeja desechable, Emely Rivera marcó la vida de la primera paciente de coronavirus en el Hospital Metropolitano Dr. Pila, en Ponce.

Rivera fue quien redactó las palabras de aliento que la licenciada Migdalia Rodríguez rememoró en su agradecimiento al personal de la institución cuando le dieron de alta. El conmovedor suceso fue compartido por el hospital el pasado lunes en su página de Facebook.

“Fue gratificante escucharla y dije: ‘wow se acordó’, las palabras le llegaron profundamente”, reaccionó Rivera en entrevista telefónica con Primera Hora. “Lo hice con empatía”, afirmó.

Rivera es la directora de servicios de nutrición y alimentos de Excell’s Nutritional Care, empresa que administra las dietas en el Hospital Metropolitano.

“Le escribí un mensaje diciéndole que era una mujer fuerte, que no se diera por vencida, Dios tiene el control de todo, vas a salir adelante”, contó Rivera sobre lo que plasmó en la bandeja desechable con un marcador color rosado. “El mensaje si no me equivoco fue el lunes, 13 de marzo”, agregó.

La nutricionista compuso su esperanzador mensaje en momentos que a nivel mundial se contabilizaban más de 4,700 muertes por el novel virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Nos da ansiedad, estrés, y que nos lleven una notita de vez en cuando hace la diferencia. -Emely Rivera, directora de servicios de nutrición y alimentos de Excell’s Nutritional Care

“Le escribí esas palabras para que ella conociera que no estaba sola, ya que se encontraba en un cuarto de aislamiento. Que supiera que todo el mundo estaba pendiente a ella y que todo el mundo quería lo que pasó, que estuviera bien”, reveló haciendo referencia a la recuperación de Rodríguez, quien estuvo hospitalizada por un mes.

La nutricionista destacó que en ocasiones también les llega “una notita” a los empleados del Hospital Metropolitano que laboran en áreas restringidas.

“Nos da ansiedad, estrés, y que nos lleven una notita de vez en cuando hace la diferencia y así todos nos mantenemos unidos como equipo de trabajo, independientemente seamos compañías subcontratadas o no, todos nos contamos como un equipo de trabajo y nos mantenemos unos a los otros dándonos aliento, esa palmadita, ese mensaje que nos hacen falta”, relató.

“Nosotros aquí trabajamos en la institución y cada cual deja a su familia. Nos ponemos ansiosos, que no pase nada, que nadie se contagie”, expuso sobre lo duro de laborar durante la pandemia.

Excell’s Nutritional Care también administra las comidas de los hospitales Auxilio Mutuo en San Juan, Menonita en Guayama y Doctors’ Center en Carolina.

De acuerdo a cifras publicadas ayer, jueves, por el Departamento de Salud, en la Isla se han realizado 12,680 pruebas de COVID-19. De ese total, 1,230 arrojaron positivo y casi 400 se han recuperado, según informó el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González en conferencia de prensa.

La Universidad Johns Hopkins reportó ayer que 727,170 se han curado en todo el mundo.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus COVID-19, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.