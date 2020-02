El reconocido agrónomo Douglas Candelario compartió en sus redes sociales esta tarde el emotivo reencuentro de una persona con su mascota, la cual llevaba un tiempo perdida.

En el corto vídeo se puede ver a una mujer que llama a un perro que tímidamente se acerca a ella y ambos comienzan a llorar cuando se funden en un abrazo.

“Ella lo estuvo buscando... andaba con carteles por doquier... y el día antes que nos lo dijo, lo habíamos visto pero luego desapareció.... cuando la llamamos, estaba trabajando...y arrancó a su encuentro..lloró todo el mundo. Ya le dijimos lo de la chapita con nombre y teléfono y de ahí salió a hacerla”, contó Candelario en los comentarios del vídeo en Facebook.

La hija de la mujer, señaló por su parten que fueron 10 días que la mascota estuvo desaparecida.

“Por si se preguntan cuánto mami ama a Shaggy no saben cuánto esa mujer lloró, no durmió, no comió pensando si el no comía, si se mojaba, todo día y noche buscándolo. 10 días después este ángel que Dios puso en el camino de Shaggy lo aguantó hasta que mami llegó! Gracias Douglas Candelario Gracias!”, detalló, también en Facebook, la joven identificada como Katherine Torres Pérez.