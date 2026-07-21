El agricultor Miguel Soto Lisboa, propietario de Nebai Fruit and Farm y Nebai Fruit Garden en San Sebastián, lleva más de 20 años experimentando con frutos exóticos desde su finca en San Sebastián.

Aunque explica, en entrevista con Primera Hora, que no es necesario contar con una gran extensión de terreno para cuidar de estos arbolitos, ofrece recomendaciones para quienes deseen adquirir uno y verlo producir.

Conoce cómo puedes hacerlo:

El primer paso para plantar un árbol es seleccionar el sitio donde se ubicará por su tamaño o su sombra. Las características del suelo son importantes para saber cómo plantar un árbol. Debe fijarse en la humedad, acidez del suelo o PH. Verifique si se trata de un uelo ligero o duro, arcilloso o calcáreo. Debemos preparar el terreno antes de plantar el árbol. (Removiendo la tierra, enriqueciéndola, y librándola de plagas y malas hierbas.)

​Al seleccionar el lugar para plantar el árbol, hay algunos puntos que se deben tener en consideración:

Los cables de luz.

Que no quede cerca del lindero del vecino para evitar problemas legales.

Conocer cuántas horas de luz solar necesita el árbol o planta.

Saber qué árbol prefiere suelos ácidos o alcalinos.

Una vez tenemos estos puntos en consideración, se procede a hacer el hoyo para plantar el árbol: