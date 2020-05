A menos de 24 horas para que los principales centros comerciales de la isla se unan a la reapertura económica -tras un cierre forzoso de más de 75 días-, son muchos los cambios que percibirán los consumidores en la nueva dinámica de compras que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

La experiencia de los consumidores conlleva cambios trascendentales como, por ejemplo, la que tendrán los clientes de Plaza Las Américas (Hato Rey) y de Plaza del Caribe (Ponce), a quienes se les sugiere hacer una reservación a través de una aplicación que ofrecerá alternativas de días y dos periodos de horarios establecidos: 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y 1:00 a 5:00 de la tarde.

Los últimos números provistos por las Empresas Fonalledas – gerencia a cargo de las operaciones de ambos centros comerciales- habían reflejado al menos 50,000 descargas la aplicación. De estas, se habían generado 21,500 reservaciones (38,000 personas aproximadamente) para asistir a los centros comerciales, pero no se ha determinado cuántos individuos asistirán mañana a la reapertura.

Lorraine Vissepó, portavoz de comunicaciones de la empresa, indicó a Primera Hora que en el caso de Plaza Las Américas más de 80 tiendas -de unas 300 que existen en el centro comercial- iniciarán labores mañana. En Plaza del Caribe el número de establecimientos es de más de 50, de unas 115 que hay en el lugar.

“Este número es cambiante día a día y seguirán abriendo más tiendas sobre la marcha. Todo esto depende de los protocolos de cada establecimiento y de las políticas de las compañías”, dijo al establecer que la lista de comercios se actualizará constantemente en las páginas web de cada centro comercial y en sus respectivas páginas de Facebook.

Lo que sí adelantó Vissepó es que tiendas anclas como Macy’s y JCPenney no abrirán mañana. Tampoco están en el listado GAP, Marshall’s, Victoria’s Secret o Zara.

“En el caso de JCPenney está pendiente de apertura para la semana que viene. De Macy’s aún no tenemos fecha y tiendas como Sephora ya notificaron que abrirán el 12 de junio, mientras que Microsoft lo hará el 1 de julio. Como mencioné, poco a poco abrirán, pero todo depende de sus protocolos y directrices corporativas”, dijo Vissepó al agregar que Zara reiniciará labores “aparentemente la semana del 8 (de junio)”.

A preguntas de Primera Hora dijo que “ningún establecimiento” ha notificado que permanecerá cerrado indefinidamente.

En cuanto al proceso a cumplir por los clientes a partir de mañana se destaca que sólo se permitirán dos personas por reservación. De llegar, más individuos deberán procurar el acceso con dependientes que estarán ubicados en las tres entradas establecidas en los dos centros comerciales.

Aunque no hay limitaciones de edad, la gerencia sugiere que no se lleven niños a los establecimiento tal y como lo han expresado organizaciones como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud de Puerto Rico. Tampoco es recomendable que asistan adultos mayores o personas con condiciones crónicas de salud.

Que cada cliente cumpla con el horario de compras reservado “requerirá de la colaboración de la gente”.

“Hay menos tiendas abiertas, no hay cine, no hay sillas o áreas para sentarse… en ese sentido entendemos que cuatro horas es un tiempo razonable para hacer sus compras. De todos modos, media hora antes de terminar la reservación se enviará un mensaje recordatorio a través de los teléfonos y se hará una notificación a través del ‘page system’”, explicó Vissepó.

El gobierno dispuso que por cada 100 pies cuadrados podrá haber una persona en el centro comercial. “Eso equivale a 19,000 personas a la vez, en un momento dado, en Plaza Las Américas y cerca de 9,000 en Plaza del Caribe”, agregó la portavoz de comunicaciones de la Empresa Fonalledas.

Recordó que aquellos que vayan a alguna oficina médica en el área conocida como “La Torre” no tienen que hacer reservación a través de la aplicación. La directriz para estos casos es sacar cita directamente con el especialista, laboratorio u oficina médica.

“Nos hemos preparado de forma responsable para recibir a empleados y visitantes de una forma ordenada y cumpliendo con las recomendaciones de los CDC y minimizando los riesgos para todos. Confiamos que los consumidores y empleados, todos, sigan los protocolos y observen las recomendaciones que incluyen el uso de sanitizer, acceder a la toma de temperaturas en la entrada, mantener el distanciamiento físico y cumplir con el uso de las mascarillas”, determinó Vissepó al recordar que los domingos, por disposición de orden ejecutiva, los comercios permanecerán cerrados.

Algunas acciones de salud y seguridad implantadas por las Empresas Fonalledas incluyen pasillos unidireccionales, cancelar las actividades en los pasillos, colocar estaciones de antibacterial en diferentes zonas y bloquear algunos urinales y lavamanos para garantizar el distanciamiento físico.

Buenas expectativas en otros comercios alrededor de la isla

Mientras, Francisco Xavier González, portavoz de Retail Value Inc., empresa propietaria de los centros comerciales Plaza del Sol, Plaza Río Hondo, Plaza Vega Baja, Plaza del Norte (Hatillo), Plaza del Atlántico (Arecibo), Plaza Isabela, Plaza Walmart (Guayama), Plaza Palma Real (Humacao), Plaza Cayey, Plaza Fajardo, Plaza Señorial (Río Piedras) y Plaza Escorial (Carolina) augura un buen retorno para los establecimientos que reabrirán sus puertas mañana, luego de más de 10 semanas inoperantes.

“Creemos que era importante que se diera este momento y que los centros comerciales abrieran porque son un gran aporte económico para la isla y gran fuente de empleabilidad. Basándonos en datos de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños la industria genera unos 130 mil empleos directos y sobre 400 mil contando los indirectos. Eso equivale a un aporte a la economía que sobrepasa los $10 billones”, indicó.

González indicó que en las 12 propiedades se establecieron protocolos de salud y seguridad para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la quinta orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“En todos los centros establecimientos comerciales hay tiendas que no abrirán mañana, pero lo harán luego. Muchos están todavía tramitando el requisito de autocertificación y protocolo, pero son pocas realmente. Hay mucho entusiasmo por parte de los comerciantes y todos están adaptándose a la nueva norma de ir de compras a los centros comerciales”, dictó.

Dijo que en todas las entradas se hará toma de temperatura a los clientes, se requerirá el uso de mascarilla y se han establecido puntos para garantizar el distanciamiento físico. Aunque no hay restricción de horarios para visitar los malls, sí se hará un conteo restrictivo de clientes que entran a los cinco centros comerciales cerrados que pertenecen a RVI, incluyendo Plaza del Norte, Plaza del Sol y Plaza Río Hondo.

Conoce las tiendas que estarán abiertas en Plaza Las Américas, según se informa en la página de Facebook del centro comercial

*Listado sujeto a cambios, más tiendas continuarán abriendo sobre la marcha.

1 de junio de 2020

Adidas

Amado Amado Salón

Applebee's

Aquellos Tiempos

Arte Madera y Cristal

Bakers

Beauty Factory

Bellísima

Carolina Herrera

Casa Norberto

Champs Sports

Chili’s

Cohen's Fashion Optical

Communikart I y II

Cookies & Company

David Yurman

David's Cookies 1 y 2

Digital Concepts

Eclectic

Ego

El Churry

El Nido de Pícalo

Eye Center Boutique

Façonnable

Flip Flop Shops

Florsheim

Forever 21

Forever Crystals

Funky Socks

Galería

GNC

Guamarina

Hairland

Hecho a Mano

Hot Potato

Japi Bus

Jewelz & Co

Journeys Kidz

Kiehl's

Kiyume

KóKomo

Kury Joyeros

Kury Alta Relojería

La Carreta Natural

La Esquina Famosa

La Favorita

La Nueva Era

L'Bel

Lu

Luna Nativa

Marcelo Amado Cut-N-Shave

Marcos Pizza

Montblanc Boutique

My Prodigee

Naturalizer

Novus

NYX

O bag

Old Navy

Olive Garden

Pandora

Pearle Vision

P.F. Chang’s

Ponque Factory

Preciosa

Pretty Girl

Reinhold

Romanos Macaroni Grill

Sears

Sears Auto Center

Sears Brand Central / Home

Security Shop

Seven by Lu

Sizzler

Soft & Creamy 1,2 y3 (excepto cines)

Sprint

Spy Gallery

Starbucks 1 y 2

Subway

Sunglass Station

Sunny Planet 1 y 2

The Fashion Lounge

T-Mobile 1 y 2

Tous

Toys2Learn

Triple S

Uno de 50

Valija Gitana

vomFASS

Walgreens

Zapaventura

Zumiez

2 de junio de 2020

Abercrombie

Hollister

3 de junio de 2020

Colaíto

Hecho en PR

5 de junio de 2020

Aéropostale

Burlington

Guess

Lacoste

8 de junio de 2020

JCPenney

Arte Religioso

AT&T (1er y 2do Nivel)

Red Lobster

Totto

Sephora

Zara

Listado de tendas abiertas a partir del 1 de junio en Plaza Del Caribe, según publicado en la página de Facebook del centro comercial:

· Appleberry 787-840-5925

· Bakers 787-842-3606 (Pick Up Disponible)

· Beauty Factory 787-812-3379

· Bellísima

· Centro Sor Isolina Ferré 939-295-3874

· Church's Chicken 787-848-5582

· Claro 1er Nivel 787-290-1001

· Claro 2do Nivel 787-842-2088

· [email protected] I 787-841-7153

· [email protected] III 787-984-2564

· [email protected] OEM 787-841-7153

· David's Cookies 787-813-0404

· Exentrix 787-844-3993

· Eye Center Boutique 787-812-4444

· Flamers 787-844-7001 (Servicio de Pick up Disponible)

· Footaction 787-840-4422

· Giftique 787-843-6101

· GNC 787-284-0022

· Healthy Natural 787-536-7366

· JR Quick Repair 787-259-8811

· Kókomo 787-848-6626 (Servicio de Pick Up Disponible)

· La Favorita 787-842-1771 (Servicio de Pick Up Disponible)

· La Gran Vía 787-843-9103

· Liberty 787-657-3050

· LongHorn 787-709-4518 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Lu 787-842-8866

· Marco's Pizza 787-296-9666 (Servicio de Pick Up y Delivery Disponible)

· Me Salvé 787-842-2665

· Modérnica 787-273-8080 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Naturalizer 787-259-7208 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Novus 787-259-7565 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Old Navy 787-812-2054 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Pf Changs 787-844-8600 (Servicio de Pick Up y Delivery Disponible)

· Pandora 787-290-1385 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Paraiso Criollo 787-290-0055

· Rainbow 787-840-1117

· Reinhold 787-651-2276 (Servicio de Pick Up Disponible)

o Visita requiere cita. Visita www.visitreinhold.com y separa tu espacio.

· Roma 787-812-3488

· Romano's Macaroni & Grill (Servicio de Pick Up y Delivery Disponible)

· Sizzler 787-841-5320 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Smoke it 787-259-3255

· Sprint 787-842-0085

· Subway 787-840-3221

· Sunny Planet I 787-984-2564

· Sunny Planet II 787-984-2564

· The Hot Potato 787-844-4431

· The Room Surf Shop 787-284-8822

· T-Mobile 787-841-3300

· T- Mobile Kiosco 787-812-3066

· Tous 787-841-6254 (Servicio de Pick Up y Delivery Disponible)

o Visita requiere cita. Visita www.tousappointments.as.me/plazadelcaribe y separa tu espacio.

· Travel Plus 787-843-1234

· Universal Sunglasses

· Uno de 50 787-709-4724 (Servicio de Pick Up Disponible)

· Valija 787-290-0015

. Zara (a partir de la semana del 8 de junio)

Listado de tiendas de Plaza Río Hondo que estarán abiertas a partir del 1 de junio, según se informa en la página de Facebook del centro comercial:

1. ALISS

2. ALWAYS ME

3. ARROCITO CON

4. AUNTIE ANNE’S

5. AVON

6. BAKERS

7. BAMBI

8. BOOST MOBILE

9. BURGER KING

10. CHURCHS

11. CLARO

12. PARTY STORE

13. DUCK DONUTS

14. EL MESON

15. EXENTRIX

16. EYE CENTER BOUTIQUE

17. FOOT LOCKER

18. GADGETS EXCLUSIVE

19. GALERIA ARTESANAL

20. GOLD TIME

21. GRAND STORE

22. HOT POTATO

23. HUMBERTO VIDAL

24. J&S WIRELESS

25. JF PERFIMES

26. JM FAST KEY

27. JOURNEYS

28. KFC

29. KOKOMO

30. LA GLORIA

31. LA GRAN VIA

32. LA NUEVA ERA

33. LABORATORIO RIO HONDO MEDICAL

34. LOTUS

35. LOTUS NAILS

36. ME SALVÉ

37. NOVUS

38. OLD CAPITAN

39. ORIENTAL

40. OTAKUS

41. PALETTAMERICA

42. PERFILES

43. PONDEROSA

44. PONT PELO

45. RAINBOW

46. RAYOS X

47. SKECHERS

48. SOLA BOUTIQUE

49. SPRINT

50. STARBUCKS

51. SUNNY PLANET

52. TACO BELL

53. TMOBILE

54. TV NOVEDADES

55. VALIJA

56. VENECIA

57. VISION WORLD

58. MARIANNE

59. LA SUERTE

Listado de comercios abiertos en Plaza del Sol a partir del 1 de junio, según datos publicados en la página de Facebook del centro comercial:

1. AZ SALON

2. BANCO POPULAR

3. CLARO

4. SKECHERS

5. TOUS

6. SANTANDER

7. PANDORA

8. JOURNEY

9. JOURNEY KIDS

10. NOVUS

11. STARBUCKS

12. DEL SOL DENTAL CARE

13. BURGER KING

14. FOOT LOCKER

15. FOOT LOCKER KIDS

16. CHARLOTE RUSSE

17. HOT POTATO

18. FOR EYE

19. MANI PEDI EXPRESS

20. TRAVEL WITH SEARS

21. KOKOMO

22. LA GRAN VIA

23. SOLA BOUTIQUE

24. THE ROOM

25. CASA MOFONGO EXPRESS

26. VALIJA GITANA

27. TV NOVEDADES

28. SUNNY PLANTE 1-2

29. ALL WAYS 99

Listado de establecimientos que abrirán a partir del 1 de junio en The Mall of San Juan, según se informa en la página de Facebook del centro comercial. Se hace aclaración de que algunas tiendas tienen disponible servicio de recogido de mercancía.

AD Studio | 787- 425-7534

Anthropologie | 787-759-2908

Armani Exchange | 787-753-0164

Atypical Living | 787-277-2897

AT&T | 787-331-0383

BARED | 787-302-3022

Boronea | 939-334-8829

Bvlgari | 787-302-0440

Carmen Sol | 787-600-2280

Carolina Herrera | 787-302-0510

Cellairis | 787-400-3089

Chroma Local Design | 787-400-3089

Claro | 787-723-0559

D'Amis Boutique | 787-481-0184

Designer Eyes | 787-490-0085

Fit2Run, The Runner’s Superstore | 787-302-0443

Flowers Culture | 939-266-7698

Finish Line | 787-759-2673

Footaction | 787-759-2629

Free People | 787-759-2925

Gustavo Arango | 787-302-0512

Happy Socks | 939-413-2240

Hub Digital Banco Popular | 787-281-7200

Hugo Boss | 787-302-0443

Krispy Kreme | 787-302-3011

La Dolce Vita | 787-237-6734

Letran | 787-331-1305

Lido Jewelers | 787-302-3031

Louis Vuitton | 787-722-2543

Mimo's Salon & Bar | 787-600-0818

Nouvelle D'Spa Boutique | 787-759-2935

Novus | 787-302-3082

PANDORA| 787-302-0404

Pashminas in a Bag | 787-223-8922

Pottery Barn | 787-302-0460

Salt. | 787-585-1245

Salud Natural | 787-530-0800

Salvatorre Ferragamo | 787-724-5105

Seasons by Atypical Living | 939-414-0818

ShuShop | 787-339-0368

Syl Sanz | 787-943-7415

Tendenza | 787-302-0107

The Fashion Lounge | 787-206-5616

The Fix | 939-244-8459

The Gallery | 787-550-0674

Think Big | 787-508-0244

Tiffany & Co. | 787-759-2955 | By Appointment Only. Book your visit HERE.

T-Mobile | 787-759-2615

Tod's | 787-339-0367

TOUS | 787-754-0530 | By Appointment Only. Book your visit HERE.

Travel with Style | 787-332-0000

Urban Outfitters | 787-759-2959

Varnnna Italy | 787-908-4583

VG Optical | 787-630-1281

Williams-Sonoma |787-302-0449

Zafiro Co. | 787-205-6247

Restaurantes:

Cafeto | 787-988-6110 | Opens on June 1st from 9AM

Il Nuovo Mercato | 787-462-7115 | Opens on June 1st from 11:30AM

Metropol Restaurant & Bar | 787-302-0118 | Limited Seating/Take-out/Delivery OPEN NOW

Starbene Caffè | 787-462-7115 | Opens on June 1st from 9AM

Tijuana's Bar & Grill | 787-302-3071 | Opens on June 1st

Listado de comercios que abrirán a partir del 1 de junio en Plaza del Norte, en Hatillo, según se publicó en la página de Facebook del centro comercial:

1. THE ROOM

2. ALWAYS ME

3. BEYA

4. EXENTRIX

5. FOOT LOCKER

6. CHAMPS

7. TOUS

8. RAINBOW

9. MARRIANE

10. LA GRAN VIA

11. CHULERIAS

12. BAKERS

13. OTAKUS

14. PANDORA

15. LA GLORIA

16. SOLA

17. JOURNEY KIDS

18. JOURNEY

19. SEARS

20. LA TIENDITA DE DIOS

21. ATT

22. KOKOMO

23. SUPERMERCADOS ECONO

24. KRISPY KREME

25. KFC

26. JENNY CRAIG

27. ROOMS TO GO

28. OFFICE MAX

29. PETSMART

30. CLARO

31. T-MOBILE

32. VALIJA

33. CHILIS

34. BORIKUAS

35. COLD STONE.