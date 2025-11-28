El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que en el año fiscal 2025 consiguió dar vivienda permanente a 51,936 veteranos sin hogar a través de toda la nación, incluyendo a 62 veteranos que recibieron vivienda permanente a través del programa VA Caribbean Helthcare System (VACHS), que se dedica a ofrecer cuidados de salud comprehensivos a esta población residente en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Esa cifra supera por 4,011 a los veteranos que el VA logró ubicar en viviendas permanentes el pasado año.

Se trata, además, del mayor logro del VA a nivel nacional desde que comenzó a rastrear la cantidad de individuos veteranos que tienen hogar permanente, en lugar de la cifra total de ubicaciones en hogares permanentes, asegurando así un conteo más adecuado de la cantidad de veteranos que reciben ayuda.

En mayo de 2025 el VA tomó una acción significativa en aras de reducir la cantidad de veteranos sin hogar al lanzar su iniciativa “Sacando los Veteranos de las Calles”, a través de la cual cada sistema de cuidados de salud de veteranos en Estados Unidos desarrolló eventos dedicados a localizar veteranos sin hogar y ofrecerles acceso inmediato a programas de viviendas, cuidados de salud, servicios de salud mental y beneficios del VA. La iniciativa “Sacando a los Veteranos de la Calles” ayudó a mover a 25,065 veteranos sin hogar a viviendas interinas (de emergencia o transición) o permanentes.

“Esta experiencia transformadora en muchos casos es un trabajo que salva vidas”, afirmó el Dr. Antonio Sánchez, director ejecutivo de VACHS, en declaraciones escritas. “Estamos orgullosos del progreso que ha logrado VACHS en conseguir sacar a veteranos de las calles, y estamos redoblando nuestros esfuerzos para continuar con este empuje”.

Estos esfuerzos complementan la orden ejecutiva emitida en mayo por presidente Trump, que ordena establecer un Centro Nacional de Independencia de Combatientes para Veteranos sin Hogar en el campus del Centro Médico del VA en el oeste de Los Ángeles. El Centro Nacional de Independencia de Combatientes para Veteranos sin Hogar tiene el objetivo de proveer hogar y apoyo para hasta 6,000 veteranos sin hogar de toda la nación para el 2028.

Cada día, personal del VA y sus aliados comunitarios a través de la nación ayudan a veteranos a encontrar hogares permanentes, tales como apartamentos o casas para rentar o poseer, a menudo con subsidios que les ayudan a que esa vivienda sea más asequible. En algunos casos, los equipos del VA y sus socios consiguen que esos veteranos dejen atrás el sinhogarismo reuniéndolos con sus familiares y amigos.

La cantidad de veteranos sin hogar en Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos años gracias a esta y otras iniciativas.

Para el 2024, el porciento de servidores en el ejército sin residencia permanente fue de 7.2% menos que en el 2023, según VA News.

Sin embargo, sigue siendo un problema, principalmente para mujeres veteranas, cuyo porcentaje aumentó un 2% con respecto al año anterior.

Se estima que en Puerto Rico hay cerca de 100,000 veteranos que participaron directamente en distintos conflictos, como las guerras de Corea, Vietnam y el Golfo, así como en la reserva, entre otros.

Para conocer más sobre las iniciativas de vivienda y otros programas de apoyo para veteranos, puede visitar el portal VA.gov/homeless.

Si usted es un veterano que está sin hogar o en riesgo de quedarse sin ella, llame al Centro Nacional de Llamadas para Veteranos sin Hogar al 877-4AID-VET (877-424-3838) o visite VA.gov/homeless.