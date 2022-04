Yauco. Vecinos del condominio Las Torres de Navel en la Ciudad del Café están aterrados ante las condiciones en que quedaron sus apartamentos luego de los fuertes sismos registrados esta semana en el sur del país.

Aunque a simple vista los dos edificios aparentan estar en buenas condiciones, algunas viviendas están en riesgo de convertirse en pérdida total y otras tienen serias grietas que amenazan la seguridad de sus residentes, quienes fueron desalojados el pasado martes.

“Ese es el gran secreto de Yauco, las torres están comprometidas, por fuera todo se ve bello y hermoso, pero por dentro, las paredes están agrietadas, hay apartamentos que aparentemente son pérdida total. Hubo gente ahí en el momento del temblor”, dijo José Mercado Adrover, quien reside en el condominio junto a su madre Ana Adrover Morales.

“Todos esos 66 apartamentos están desalojados, no podemos entrar porque si entramos es bajo nuestro propio riesgo, porque la estructura no se sabe si está segura o no, hasta que se hagan los estudios de ingeniería”, expresó el joven de 27 años al mostrar fotografías de las fisuras que hay en el techo y paredes de su apartamento.

“La junta administradora contrató a un ingeniero estructural y él nos dijo que no entrásemos porque tenían que hacer estudios. Ellos tenían que ver los planos, verificar la estructura para decirnos entonces si es habitable, si no es habitable o si podemos entrar a recoger las cosas o no”, agregó.

Mercado Adrover denunció que el Gobierno Municipal “nos tiene en el abandono de Yauco”, ya que no les informaron dónde podrían buscar ayuda.

“Quiero expresar mi dolor y que ni tan siquiera el municipio nos ha brindado ayuda… ni tan siquiera habían ido a verificar en ese momento (martes) hasta el jueves y quien vino fue el alcalde Ángel Luis Torres con un ayudante y un supuesto ingeniero, no estuvieron más de 10 minutos allí porque tenían una reunión y se fueron”, argumentó.

“El ingeniero que llevó el alcalde en los menos de 10 minutos que estuvo, él miró para arriba, miró para abajo y para los lados, no entró a ningún apartamento, no nos dejó que le enseñáramos fotos y dijo: ‘ay, la estructura está bien. No fueron empáticos, no nos dijeron de ayudas de que en el estadio municipal estaban dando alimentos, refugio, de llenar unos papeles de los que habíamos tenido pérdida estructural, no nos informaron nada de eso en ningún momento”, indicó.

De otra parte, señaló que la junta administradora del condominio contrató a un ingeniero que les advirtió que si entraban a las estructuras sería bajo su propio riesgo.

7 Fotos El complejo de apartamentos, cuyos daños fueron documentados por residentes, consta de 66 viviendas distribuidas en dos torres de 11 niveles cada una.

“El ingeniero que contrató la junta del condominio nos dijo: ‘yo no les puedo decir que entren, por su seguridad, hasta que nosotros no veamos los planos y hagamos un estudio porque si ahora les digo que esto es seguro les estoy mintiendo’”, manifestó.

“Nosotros nos estamos quedando en la residencia de mi abuela, que en paz descanse, una residencia de herederos y gracias a Dios, tenemos techo y cama, pero todas nuestras pertenencias están en ese apartamento. No estoy hablando solamente por mí, sino por todos los residentes”, resaltó.