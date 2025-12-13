La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) construirá una planta de filtración en Naranjito, que impactará a 6,733 familias.

El proyecto tiene una inversión de $15.5 millones y será financiado mediante una combinación de fondos de la American Rescue Plan Act (ARPA) y de la AAA.

“Este proyecto es parte de la inversión total de $151 millones que estamos haciendo en Naranjito solamente en proyectos relacionados al agua. Una vez más estamos poniendo los fondos federales que aseguramos como comisionada residente a correr, en obras que le mejoren la calidad de vida a nuestro pueblo”, comentó la gobernadora Jenniffer González Colón en declaraciones escritas.

El alcance del proyecto contempla la construcción de una nueva toma de aguas crudas, una estación de bombeo, la instalación de una línea de tubería que conectará la captación con la Planta de Filtración de Naranjito, así como mejoras a la infraestructura de acceso existente, reforzando la estabilidad y continuidad del servicio de agua potable para las comunidades beneficiadas.

“Este proyecto fortalece la resiliencia de la infraestructura, garantiza un servicio más confiable para miles de familias y reafirma nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de las comunidades”, agregó el presidente ejecutivo de la AAA, el ingeniero Luis Reinaldo González Delgado.

Además del impacto directo en el servicio de agua potable, la construcción de esta nueva toma de aguas crudas generará aproximadamente 151 empleos directos e indirectos, aseguró la agencia.

Actualmente, el proyecto se encuentra en labores de preparación del terreno, mejoras al camino de acceso, entre otras gestiones previas al inicio de la construcción.