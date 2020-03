El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román, dijo que ha habido comunicación con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y se consulta con la división de crímenes cibernéticos a nivel estatal para procesar a la persona que divulgó un mensaje en WhatsApp que causó histeria en la ciudadanía.

En WKAQ 580, Janer Román dijo que, además de estar consultando con ambas entidades sobre la posible comisión de delito, también están en el proceso de corroborar si es un pastor de una iglesia la persona que envió el mensaje el sábado.

“Esta no es una persecución a una iglesia o a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es absoluta: no se puede gritar fuego, si no hay fuego, no se puede gritar bomba si no hay bomba”, dijo el exjefe de la Administración federal de Drogas (DEA) en Puerto Rico.

El mensaje alarmista indicaba que la gobernadora Wanda Vázquez anunciaría un cierre total de farmacias, supermercados y puertos, entre otras cosas. La mandataria acudió a redes sociales temprano el sábado para desmentirlo.

A nivel estatal, Janer entiende que se violó el artículo 6.4 de la Ley 20 de 2017 que crea el DSP. “Establece que hay sanciones o multas a personas que dan falsas alarmas, esto fue exactamente lo que este individuo hizo”, dijo Janer Román en la entrevista radial.

Asimismo, a nivel federal, Janer Román entiende que el mensaje fue “una violación a las reglas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)”

“Estoy consultando con la unidad de crímenes cibernéticos, con el FBI”, afirmó Janer Román. “En medio de un estado de emergencia esta persona provocó que las personas se lanzaran a las calles”.

Asimismo, Janer Román expresó a la mayoría de la población que ha seguido las directrices de la orden ejecutiva 2020-023, y dijo que la mayoría de las infracciones detectadas por la policía son en las áreas de Mayagüez, Bayamón y Arecibo.

“La mayoría está cumpliendo con el ‘lockdown’”, afirmó.