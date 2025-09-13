La onda tropical que es vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) en el océano Atlántico continuó este sábado aumentando su potencia de formación ciclónica.

Ayer, viernes, se encontraba en un 40% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días. Ya para hoy incrementó ese potencial a un 50%.

El informe emitido a las 8:00 a.m. establece que “una onda tropical ubicada cerca de las Islas de Cabo Verde está produciendo actividad limitada de lluvias y tormentas eléctricas en el extremo oriental del Atlántico. El aire seco y estable probablemente limitará el desarrollo de este sistema en los próximos días, pero una depresión tropical podría formarse a mediados o finales de la próxima semana mientras se desplaza de oeste-noroeste a noroeste a 10 a 15 millas por hora sobre el Atlántico tropical central”.

[13 de sept] 8 AM AST Perspectiva Tropical 🌀 Onda tropical cerca de Cabo Verde con actividad limitada. Aire seco podría frenar el desarrollo, pero es posible depresión a mediados/fin de la próxima semana. 🟡48h: ~0% 🟠7d: 50% #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/tGoFdccAq8 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 13, 2025

La proyección que ha trazado el NHC no ubica a este sistema afectando a la zona del Caribe ni a Puerto Rico. Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha exhortado a los boricuas a estar pendientes al desarrollo del sistema, ya que se encuentra muy alejado a la zona y sus condiciones podrían cambiar.

Actualmente, la temporada de huracanes está en su pico. La misma culmina el 30 de noviembre.