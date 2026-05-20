El Ejercito de los Estados Unidos reveló hoy en un comunicado de prensa que han estado utilizando activamente los puertos y aeropuertos en Puerto Rico para movilizar tropas, vehículos militares y equipo pesado, en apoyo a ejercicios de preparación militar en Estados Unidos.

Estas operaciones militares, según el comunicado, son coordinadas desde el Fuerte Buchanan. “Recientemente, unidades activas de logística y transportación con presencia permanente en el Fuerte Buchanan coordinaron operaciones marítimas, aéreas y terrestres para mover equipo militar de la Compañía de Ingenieros 756 de la Reserva del Ejército a través del Puerto de Ponce, mientras soldados fueron transportados utilizando el aeropuerto Luis Muñoz Marín como parte de operaciones de despliegue y preparación”.

PUBLICIDAD

Aunque no se especificó el destino final de los militares y el equipo, se informó que las operaciones fueron coordinadas por el Batallón de Transportación 841, que tiene una presencia permanente en el Fuerte Buchanan, y que sirve como administrador único de puertos marítimos para carga militar en la costa este de Estados Unidos y el área de responsabilidad del Comando Sur.

Añadió que la Brigada 407 de Apoyo de Campo del Ejército, con sede en el Fuerte Hood, de Texas, coordinó apoyo logístico mediante el Centro de Preparación Logística del Fuerte Buchanan, incluyendo validación de equipo, coordinación de transporte terrestre, sincronización de movimientos y apoyo al despliegue aéreo de tropas.

El Fuerte Buchanan aseguró que Además de fortalecer la preparación militar, las operaciones coordinadas desde allí generan actividad económica relacionada al transporte marítimo, manejo de carga, contratación de embarcaciones, transporte aéreo y servicios logísticos especializados, mientras posicionan a Puerto Rico como un punto estratégico para el movimiento militar y la preparación operacional de Estados Unidos en la región.

De otra parte, el Batallón de Transportación 841 y la Brigada 407 de Apoyo de Campo del Ejército apoyaron el movimiento de cientos de vehículos militares del Primer Comando de Apoyo a Misión como parte de la Operación Sentinel Justice, uno de los ejercicios de entrenamiento más grandes de la Reserva del Ejército en Estados Unidos.

“Estas operaciones demuestran la capacidad del Fuerte Buchanan para apoyar la movilidad y preparación de fuerzas militares en Puerto Rico, el Caribe y el hemisferio occidental,” expresó el coronel John D. Samples, comandante del Fuerte Buchanan.

“La presencia permanente de capacidades logísticas activas en la instalación fortalece nuestra habilidad para apoyar operaciones militares cuando y donde sean necesarias.”