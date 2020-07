La pandemia del COVID-19 no solo ha afectado la salud de los profesionales de la salud y médicos al exponerse y contagiarse con el virus, sino que también el estrés postraumático en estos profesionales es una secuela real.

Ante esta problemática, la compañía High Education Health ofrecerá el conversatorio virtual 40 minutos+: Estrés postraumático en los médicos y profesionales de la salud a raíz del COVID-19 el martes, 21 de julio a través de la red social Facebook en el horario de 9:00 p.m.

En el conversatorio estará de invitada la doctora Joanna Colón, quien tiene experiencia manejando el estrés postraumático en su clínica privada con adultos y niños, además de educar a los médicos en el tema del autismo.

Un estudio realizado el pasado mes de abril por la Universidad Complutense de Madrid arrojó que a raíz de la primera ola de la pandemia, más de la mitad de los profesionales de la salud del país mostraron signos de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

De un promedio de 1,243 profesionales de la salud encuestados se desprende que un 53% mostró síntomas de estrés postraumático, un 80% del personal de atención médica también presentó signos de ansiedad, y un 21.2% manifestó signos compatibles con el trastorno de ansiedad severa. También el estudio reveló que el 51% de los encuestados manifestaron signos de depresión, y de depresión severa en el 5.6% de los casos.

“Es un compromiso de la compañía estar en todo momento con nuestros médicos y profesionales de la salud, y es más que meritorio hacer este conversatorio para que reciban herramientas de manejo del estrés post traumático ante lo que estamos viviendo”, señaló la presidenta de High Education Health, Nelly Feliciano Cintrón.

“Aunque en Puerto Rico no hemos visto una crisis tan marcada como la que experimentaron países como China, Italia, España y ahora lo estamos viendo en los Estado Unidos, nuestros profesionales de la salud no han dejado de experimentar ansiedad y miedo ante el manejo de este virus tan cambiante y para el cual no hay un medicamento. A esto se le añade la escasez en equipo de protección y el pensamiento constante si llego a contagiar a mi familia”, destacó la también relacionista profesional.

A la fecha de hoy, Puerto Rico ha reportado 12 médicos y más de 53 enfermeras y enfermeros contagiados con el virus. Uno de los médicos falleció.

High Education Health es una compañía puertorriqueña con más de 10 años educando a los médicos y profesionales de la salud en diferentes áreas terapéuticas.

Para ver el conversatorio debe buscar la página @higheducationhealth en la red social Facebook y darle “me gusta”. Para más información, se pueden comunicar al 787-964-6394.