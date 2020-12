Por: Daddy Yankee, cantante

Repasando las últimas ediciones de #DY2K20 Live, rememoraba el gran momento que vivía en mi carrera rompiendo récords en el Coliseo De Puerto Rico con doce funciones y haciendo una residencia en mi país. ¿Quién diría que nuestras vidas cambiarían por completo en marzo?

Llevo tres décadas trabajando sin parar. Para mí era normal ese tren de vida, de estar trabajando siete días a la semana recorriendo el mundo y sin pensar tener un momento para mí. De repente, al verme en “PAUSA” con tiempo libre, no encontraba qué hacer. Me puse ansioso y el refrigerador fue mi mejor aliado. Sin darme cuenta, en los primeros tres meses aumenté más de 40 libras. Comencé a comer y comer, tratando de matar la ansiedad, llegué a pesar más de 240 libras. Un día me levanté y me dije: “enfócate en tu salud”. Me tomó meses recuperar mi peso deseado hasta llegar al que tenía hace 10 años.

PUBLICIDAD

Decidí que tenía que concretarme en mi salud. Comencé a educarme, a cambiar mi alimentación. Aprendí a conocer el silencio y la tranquilidad, algo completamente nuevo para mí. Combiné una dieta balanceada con sesiones intensas de ejercicios. He aprendido en estos meses a vivir en quietud y a apreciarla. Me siento renovado en esta nueva etapa.

Mientra finalizamos las últimas ediciones de la parte 3 de #DY2K20 Live, ¡me llena de placer saber que 10 millones de personas se han conectado y disfrutado desde su casa del mejor espectáculo de la historia! Y como a los boricuas nos gusta la RUMBA, qué mejor que bailar una buena salsa pesada, al estilo de la Fania como lo es “De Vuelta Pa’ La Vuelta”. Uno de mis mayores deseos cumplidos en el 2020 fue medirme en el campo de la salsa y hacerlo junto a un verdugo... y ese es Marc Anthony. Ahora los espero este 24 de diciembre para que disfrutemos en familia de #DY2K20 Live, parte 3.

Deseando que los nuevos retos se conviertan en oportunidades para todos los puertorriqueños en el 2021 y que continúe nuestro espíritu. ¡Felicidades!

“Al verme en ‘PAUSA’ con tiempo libre, no encontraba qué hacer. Me puse ansioso y el refrigerador fue mi mejor aliado. Sin darme cuenta, en los primeros tres meses aumenté más de 40 libras. Comencé a comer y comer, tratando de matar la ansiedad, llegué a pesar más de 240 libras. Un día me levanté y me dije: “enfócate en tu salud”