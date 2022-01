Un torneo de tenis de playa se convocó para el sábado, 29 de enero, en la playa de Ocean Park, en San Juan, a raíz de una disputa entre un grupo de personas y una pareja residentes del área quienes intentaron prohibir el uso de la playa pública, trifulca que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Cibernautas, solidarios con la joven que grabó el vídeo-Lydibett Santiago-, convocaron al torneo que partirá a las 8:00 a.m., el cuál denominaron como un “torneo combativo”. Las inscripciones son gratis, se indicó.

“Los que tengan maya de voleibol que lleven voleibol, lo que sea para jugar en ese espacio público o que genere el bienestar para todo el mundo, salud y bienestar, eso es lo que hace falta para toda la humanidad, honestamente”, instó Santiago en entrevista con Radio Isla 1320. “Vamos a crear experiencias de harmonía”, añadió.

¿Qué pasó?

A eso de las 3:00 p.m. del pasado lunes, Santiago llegó a la playa con un grupo de cerca de cuatro personas para jugar tenis de playa, como lo suele hacer por los pasados tres años, relató. Sin embargo, fue confrontada con una fémina y su esposo- identificado por Santiago como norteamericano-, quienes intentar impedir el juego, ya que presuntamente le obstaculizaría la entrada de su casa.

En el vídeo, la fémina- quien dijo ser puertorriqueña- le reclamó a Santiago que el área era para uso único de residentes cercanos y “cuando tenga una casa de un millón de dólares puedes opinar”, por lo que reiteraba que se tenían que retirar.

“Al principio, no comprendo lo que me quiere decir, porque es absurdo lo que me está diciendo. Pero, nada, yo seguí montando”, relató.

Por lo tanto, el hombre se sentó en el área donde el grupo montaba la maya para jugar con el fin de impedir que continuaran.

“Dijo ‘ah bueno. Si ustedes no van a mover la cancha de aquí, yo me voy a sentar aquí y no van a poder jugar’. Se levantó de la sombra de la palma donde estaban y caminó y se sentó en medio de la cancha”, narró al también mencionar que una amistad le aseguró que no es la primera vez que este mismo hombre impide el uso de esa área de la playa.

Fue en este momento que Santiago grabó el intercambio con la pareja.

“Es la primera vez (que yo cojo) el teléfono así a grabar. Pero en ese momento, sentí que lo que tenía que hacer era poner límites. Aquí hay que poner límites. Esto no es normal y que lo que surja de esto sea para algo de bien, positivo”, mencionó. “No sé qué está pasando, pero- están violando últimamente muchos derechos. También he pensado mucho en ella también”, agregó.

Santiago adelantó que no descartaría querellar a la pareja, aunque no lo había considerado hasta esta mañana.

“Me sorprendió mucho más el modelo mental de la señora y me dio compasión, a la misma vez; mucha compasión, honestamente. Desde mi entendimiento, quizás un ser humano que tiene un modelo mental en el que aparentemente siente que por tener una posición social de mucho dinero se siente mejor que otros, o que se siente que tiene más derechos que otros, o se siente diferente, realmente está secuestrada por su ego que le hace creer esto, de verdad”, manifestó.