El Frente Amplio Todo Puerto Rico convocó una manifestación contra LUMA Energy para mañana, viernes, en la Milla de Oro, en Hato Rey.

Se informó que la protesta comenzará a las 10:00 a.m. frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal. Exigirán que el contrato de LUMA se cancele.

“Invitamos a todo Puerto Rico a manifestarse y mostrar su indignación ante este contrato de privatización cuyas consecuencias habíamos advertido. No cabe duda de que es nefasto para el país, en tan solo 17 días hemos confirmado que en nada nos beneficia, al contrario, estamos viendo como miles de personas están siendo víctimas de la política de privatización agravada por la inexperiencia y la mediocridad de LUMA Energy”, expresó en declaraciones escritas Israel Marrero, vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores.

Portavoces explicaron que dirigen la manifestación a la Milla de Oro porque, según ellos, es la Junta quien sigue justificando la contratación de LUMA y evitando su cancelación.

“La Junta ha buscado las mil maneras de justificar este millonario contrato y evitar su cancelación. La Junta junto con su abogado, el gobernador Pedro Pierluisi, son los responsables de que miles de personas estén enfrentando falta del servicio hasta por 10 días por los constantes apagones que LUMA no sabe atender, pues no tienen el personal capacitado para hacerlo. Pierluisi y la Junta son los responsables de los accidentes que han ocurrido en los pasados días, tanto el de Monacillos el pasado jueves como el de las casas incendiadas en San Sebastián por problemas de voltaje. Pierluisi y la Junta serán los responsables si ocurre una desgracia por los problemas eléctricos que LUMA no sabe atender”, añadió Jorge Lefevre, portavoz de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios.

“Sabemos que el pueblo está molesto con LUMA, por eso invitamos a todos a demostrar su coraje y descontento con esta compañía que solo está aquí para llevarse el dinero de los puertorriqueños. Una compañía que ha facturado más de 150 millones y que ha demostrado que no tiene la capacidad de administrar el sistema de transmisión y distribución del país. A todas esas personas que vengan y nos acompañen, que salgan a la calle para que LUMA vea que no los queremos y que los vamos a sacar”, indicó por su parte Alexandra Flores, portavoz de Mujeres contra LUMA.