En momentos en que el sistema financiero puertorriqueño continúa transformándose, las cooperativas tienen ante sí una oportunidad para convertir su presencia histórica en las comunidades, su relación con sus socios y su fortaleza financiera en nuevas posibilidades de desarrollo.

Así se desprende del estudio Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico, desarrollado por Blue Morpho Firm.

El análisis reveló que el sector cooperativo cuenta con una plataforma desde la cual puede aspirar a una participación mayor dentro del mercado financiero de Puerto Rico.

Uno de los principales hallazgos del estudio revela que el 87% de los participantes tiene una cuenta de ahorro o corriente, reflejando un mercado altamente bancarizado. Sin embargo, al analizar con qué tipo de institución mantienen actualmente cuentas o servicios financieros, el 74% indicó bancos comerciales frente a un 21% que señaló cooperativas de ahorro y crédito.

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Los resultados también identifican diferencias importantes por región. Las cooperativas muestran particular fortaleza en municipios del sur, oeste y la montaña, donde se acercan a los bancos comerciales y, en algunos mercados, los superan como instituciones en las que los consumidores mantienen cuentas.

Este comportamiento evidencia que el mercado financiero puertorriqueño no puede analizarse como un universo homogéneo. La relación del consumidor con bancos y cooperativas cambia de acuerdo con su región, edad, género, necesidades y experiencias, por lo que una estrategia efectiva de crecimiento debe tomar en consideración esas diferencias.

Además, un 28% considera que las cooperativas son mejores que los bancos, mientras que aproximadamente uno de cada cuatro consumidores acepta que no conoce lo suficiente sobre las cooperativas como para establecer una comparación.

Ese desconocimiento resulta particularmente marcado entre consumidores más jóvenes, personas de mayor edad y en zonas de mayor concentración urbana, incluyendo San Juan.

Mientras los consumidores jóvenes conceden mayor importancia a la tecnología y la rapidez, los adultos mayores muestran una mayor valoración de la cercanía y la confianza.

Hay menos... pero son más

A marzo de 2026, operaban en Puerto Rico 91 cooperativas de ahorro y crédito aseguradas y reguladas por COSSEC, frente a 108 en 2022.

Aunque esto representa una reducción de 17 instituciones durante ese período, el número de socios aumentó en 54,606, equivalente a un crecimiento de 4.92% respecto a 2022.

De igual manera, el sector registró crecimiento en activos, préstamos y capital.

Si se compara con la banca comercial, Puerto Rico llegó a contar hace aproximadamente dos décadas con entre 13 y 14 bancos privados.

Mientras que actualmente una parte sustancial del mercado bancario comercial está concentrada en tres instituciones principales.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sitúa los activos de la banca comercial para 2025 en alrededor de $83.9 mil millones.

Muchas variantes

La relación del consumidor con bancos y cooperativas cambia de acuerdo con su región, edad, género, necesidades y experiencias, por lo que una estrategia efectiva de crecimiento debe tomar en consideración esas diferencias.

Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico identificó además los principales factores que intervienen en la selección de una institución financiera.

La confianza, el servicio, la accesibilidad y las tasas o beneficios figuran entre los factores determinantes.