El movimiento cooperativista de la Isla está de celebración luego de que 27 de sus cooperativas de ahorro y crédito recibieran una partida de cerca de $47 millones provenientes del Departamento del Tesoro federal, que permitirá ampliar sus servicios en las comunidades a las que sirven.

Según explicó Eddie Alicea, presidente de la junta de directores de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas (ASEC), se trata de una “noticia histórica” para las cooperativas.

El directivo detalló que el dinero es parte de los fondos de estímulo aprobados por el Congreso federal para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Es bien importante resaltar que, mientras muchas instituciones anuncian recortes y limitaciones de servicios, las cooperativas se han ocupado de potenciar las inversiones de fondos federales y ampliar el impacto comunitario”, resaltó Alicea.

PUBLICIDAD

“Estos fondos van a permitir mantener un impacto positivo en las reservas de capital y las reservas para préstamos incobrables, y una parte, hasta $200,000 se podrá usar para invertir en tecnología”, detalló.

El ejecutivo subrayó que “nuestras cooperativas tienen raíces en las comunidades y conocemos las necesidades de las comunidades”.

Según Alicea, en las 27 cooperativas beneficiadas “atendemos alrededor de 430,000 socios, con presencia de sucursales en 42 municipios”.

Aclaró, sin embargo, que “estas becas no son fondos que se transfieren al individuo. Son fondos para desarrollar proyectos de impacto comunitario. Cada cooperativa va a desarrollar estratégicamente servicios y productos para beneficiar a su comunidad”.

“¿Qué proyectos o productos podemos desarrollar? Proyectos de energía renovable, de vivienda asequible, de préstamos a bajo interés para personas con dificultades en el crédito, de préstamos y líneas comerciales con términos más flexibles, de préstamos para micronegocio, incubación de negocio, desarrollo agrícola, vivienda de interés social, apoyo técnico a las pymes, centros de resiliencia, entre otros”, comentó Alicea. “Es una gran variedad. Esto va a tener impacto en muchos proyectos en desarrollo. Creo que vamos en la dirección correcta que es lo que necesita el país”.

El ejecutivo repasó que llegan a este punto luego de diversas gestiones e iniciativas que llevan a cabo desde el 2018, cuando la Asociación firmó un acuerdo con Inclusiv, una asociación que promueve el desarrollo de cooperativas y la inclusión financiera, y de cuya junta son miembros dos directivos puertorriqueños, uno de ellos el propio Alicea. Con ese acuerdo, Puerto Rico quedó representado dentro de la Región 1 de dicha organización, y para el año próximo tendrá su propia región de Puerto Rico y el Caribe.

PUBLICIDAD

El pacto propició, además, de que cooperativas de Puerto Rico se certificaran con la designación de CDFI (Institución Financiera de Desarrollo Comunitario, en inglés), que es una importante certificación que requiere una certificación del Departamento del Tesoro, en la que se toma en cuenta “la solidez económica de la institución, la rendición de cuentas a la comunidad, la estructura administrativa y el impacto comunitario”.

“Al día de hoy, tenemos 76 cooperativas miembros de Inclusiv, 44 de ellas certificadas como CDFI”, indicó Alicea, agregando que, desde el 2019 hasta el presente, “nuestras cooperativas han recibido unos $60 millones”.

Entonces, en 2020, en el paquete de estímulo económico que aprobó el Congreso ante la pandemia, se incluyó una partida de $3,000 millones para las instituciones CDFR, parte de la cual es lo que recibe ahora Puerto Rico. Específicamente, la mitad de esa partida es para el Programa de Respuesta Rápida de CDFR, “y de ahí se reciben estos $47 millones en esta ronda”.

Alicea resaltó que el movimiento de cooperativas está recibiendo más respaldo de la gente, al punto que ya lograron superar el millón de socios. Del 2017 a hoy, han tenido un crecimiento de 10.42%. También han visto un crecimiento en activos de 19.65% con respecto al año anterior.

“Estamos muy contentos con los números de nuestro sector. El país debe conocerlos porque muchos piensan que el cooperativismo es un sector aislado, pero estamos teniendo cada vez más presencia en nuestro país. A medida que nos descubren, los socios van a conocer nuestros servicios, van a poder disfrutar de beneficios y dividendos, puede participar con voz y voto en las asambleas, pueden ser miembros de la junta y de los comités, participas de las ganancias de la cooperativa. Tenemos tasas de interés más baja que la banca. Cada vez más personas se acercan y están viendo y disfrutando los beneficios del cooperativismo”, resaltó Alicea.

“La naturaleza de nuestras instituciones, lo que les dio origen y fundamento, es la necesidad de nuestra gente de defenderse del usurero, de las altas tasas de interés, de no tener oportunidad de crédito. Por eso hemos sido exitosos”, insistió el directivo. “Y no nos vamos de la comunidad, no hacemos como el banco que si no es buen negocio, cierra y se va. En esencia, los socios son los dueños de la cooperativa. Esa filosofía de solidaridad, de ayuda mutua, compromiso con el ambiente. Sí, tenemos que garantizar ganancia para la operación, pero el lucro no es lo fundamental. Buscamos atender a los socios, con un interés más bajo, más rendimiento, y que nuestros servicios estén alineados a la necesidad de la gente”.