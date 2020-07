Como parte del protocolo de prevención de contagio establecido por el secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo J. Rivera Juanatey, la agencia logró detectar la presencia del COVID-19 y aislar a un sumariado, ingresado este pasado fin de semana en el Centro de Ingreso de Bayamón 705.

“Tras realizarle las pruebas al grupo de sumariados ingresados el pasado fin de semana, como parte del protocolo que se sigue a diario con todos los nuevos ingresos, uno de estos arrojó hoy positivo a la prueba molecular. De inmediato, se pusieron en vigor las medidas que dicta el protocolo de atención implementado desde el inicio de la pandemia y se aisló al sumariado. Este se encuentra asintomático y en buen estado de salud. Los demás sumariados a quienes también se les realizó la prueba al ser ingresados, dieron negativo. Sin embargo, ya hoy se les realizó una segunda ronda de pruebas como mecanismo preventivo. Todos se encuentran en aislamiento. De igual modo, se ordenó la realización de las pruebas a todo el que pudo haber tenido contacto con el caso positivo”, aseguró por escrito Rivera Juanatey.

Este explicó que los nuevos ingresos no se incorporan directamente a la población sentenciada, lo que permite tener un mayor control para la prevención de contagio. Según establece el protocolo, todo nuevo ingreso accede a través del Centro de Ingreso de Bayamón 705. A todos se les realiza la prueba tras su llegada y permanecen por 14 días en cuarentena en módulos particulares. En los módulos se aceptan sumariados tan solo por el periodo de 7 días, y a partir del séptimo día no se ingresa ningún sumariado adicional a ese módulo para comenzar a cursar el periodo de 14 días de cuarentena. Una vez pasada la cuarentena y confirmado el diagnóstico negativo al virus para todos los sumariados del módulo, se procede con la reubicación de éstos, conforme a la necesidad de espacios para nuevos ingresos. “Este ha sido el mecanismo utilizado por los pasados cuatro meses que llevamos de la emergencia y que, hasta hoy, no se había dado un caso positivo. A diario se reciben decenas de sumariados de la libre comunidad en el Centro de Ingreso de Bayamón”, afirmó el funcionario.

“Los protocolos de atención y de respuesta al COVID-19 fueron específicamente diseñados para detectar y canalizar cualquier caso positivo de COVID-19 y aislarlo a tiempo como mecanismo de prevención. Estos protocolos nos han ayudado a crear una barrera para evitar que el virus llegue hasta la población que custodiamos en nuestras instituciones. Gracias a la implantación de este protocolo, hemos podido mantener a la población protegida durante todo el periodo que llevamos de la emergencia”, destacó el secretario de Corrección.

El sumariado de 26 años fue trasladado al Centro Médico Correccional, donde se activó al equipo de salud para brindarle servicios en caso de necesitarlos, pues hasta el momento no ha presentado síntomas. Fue ubicado en una de las habitaciones de presión negativa para evitar la propagación del virus.