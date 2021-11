El joven fondista Diego Enrique Otero Santiago tiene previsto pasar buena parte del mes de diciembre sudando a lo largo de los pueblos costeros de Puerto Rico, en lo que ha llamado una “Vuelta con Sentido” para recaudar fondos para el Centro María de los Ángeles y la comunidad de niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional a los que ofrece servicios.

Diego, un joven de 20 años estudiante de biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, tiene la meta de correr unas 215 millas en 16 días, entre el 13 y el 28 de diciembre, alrededor de la isla.

“Básicamente, se trata de poner el deporte al servicio de otros. Originalmente, corro en la universidad, soy corredor de fondo. Me especializo en eventos de 5,000 (metros), 10,000 (metros) y medio maratón. Mucho de lo que hago, pues me gusta darle propósito. Correr, que es algo bien personal, y poder ponerlo al servicio de otros, como en los 5K que uno hace para apoyar entidades sin fines de lucro, eso me gustaba mucho. Al estar planificando con el Centro María de los Ángeles, me llevó a la idea (de realizar la gesta)”, explicó Diego sobre el origen de la exigente carrera.

“Siempre me enseñaron a poner lo que sé hacer al servicio de otros", compartió el atleta. ( Suministrada )

Comentó que, justamente, el 5K a favor del centro fue el primero de ese tipo que corrió, cuando tenía 11 o 12 años. “Tengo personas cercanas que son parte del centro. Y al tener esa presencia tan cercana, pues me uní a la organización de uno de sus 5K, y ahí surge la iniciativa de este muchacho, Joel Matos, el ultra nadador, que decidió nadar 20K a nombre del centro, y entonces me surgió la idea de algo parecido… dar la vuelta a Puerto Rico”.

Compromiso más allá del deporte

Diego explicó que el Centro María de los Ángeles es una entidad sin fines de lucro que se especializa en ofrecer terapias individualizadas a niños y jóvenes con diversidad funcional.

“Ellos aprenden de manera diferente. Tienen sus retos, pero con estas terapias pueden sobrepasar esos retos. Y el Centro les da ese apoyo emocional y fisiológico para poder superar esos retos”, comentó.

“Tienen un campamento de verano, que se llama VidAlegre, para los niños del centro, que es ‘one on one’ con cada niño, con actividades que se hacen en cualquier campamento de verano, deportes, ir a la playa, manualidades, pero a la misma vez apoyando con terapia individualizada”.

“El centro es un apoyo para esos niños. Para eso se recaudan los fondos en el 5K, y para eso es que estoy recaudando los fondos en mi carrera”, agregó, resaltando que la totalidad del dinero que allegue a través de esta iniciativa se entregará al organismo.

Explicó que el centro ahora mismo carece de un local como tal, pero están tratando de desarrollar uno en un terreno de nueve cuerdas que le donaron, en el área de Río Grande.

“Siempre me enseñaron a poner lo que sé hacer al servicio de otros. Por muchos años estaba buscando dar satisfacción con mi deporte, más allá de la satisfacción personal del entrenamiento. Me complace saber que puedo ayudar a otros a través del deporte”, afirmó Diego.

“Además de la aventura personal, hace que valga mucho más ponerlo al servicio de niños y jóvenes con diversidad funcional”, insistió. “Eso es parte importante de la carrera, concientizar sobre ese tema, que no son impedidos o niños con problemas, sino personas con diversidad funcional, que tienen una forma diferente de aprender y adaptarse a las cosas. Ese es su reto”, reiteró.

Explica el desafío

Según detalló Diego, estará corriendo “aproximadamente medio maratón diario, algunos días más, otros menos. Salimos a las 6:00 de la mañana, hasta terminar el tramo. Es una ruta alrededor de los pueblos costeros. Empieza en Toa Baja y acaba en Carolina”.

“Pienso que es viable, si lo dividimos en tramos, y es una meta poder lograrlo a nombre del centro”, insistió. “Todos los días corro unas 10 millas, así que no me pesa tanto. Y lo vamos a hacer a un paso relativamente cómodo, hasta que lleguemos. Algunos días me sentiré peor, pero lo haremos. La meta es completarlo”, insistió el atleta.

Comentó que la Policía estatal estará proveyendo escolta a través de todo el camino, así como algunos municipios. También contará con el respaldo de familiares, amigos y compañeros de equipo. “Algunos amigos van a correr tramos, igual que parte del equipo, para no hacerlo solo. Otros van a correr en bicicleta”.

Diego agradeció “a todos por el respaldo, a nuestros auspiciadores, y a todas las personas que nos apoyan, porque esto no se puede hacer solo”, e invitó al público en general a respaldar la “Vuelta con Sentido”.

Si usted quiere colaborar con Diego y su iniciativa a favor del Centro María de los Ángeles, puede hacer un donativo a través de ATH móvil al 787-379-3569, o a la cuenta para recaudación de fondos de Banco Popular 203-686911. También puede acercarse “y donar en el trayecto de la carrera. Todo es bienvenido, y eso se va a donar todo al Centro”.

Puede seguir la carrera a través de la página de Facebook “Vuelta con Sentido”, o a través de las cuentas de redes sociales de Diego, en Instagram @Diegoenriqueotero y Facebook Diego Otero.

La ruta

Todos los días, Diego Ernesto saldrá a las 6:00 a.m. y pernoctará en el municipio de llegada.