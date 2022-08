El presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE), Luis Alemañy González, junto al alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres, desglosaron hoy los logros que han aportado a los pequeños comerciantes como parte de una nueva cultura emprendedora municipal.

El anuncio lo hicieron en momentos que se matrerializaba un préstamo por la cantidad de $127,353 para el establecimiento de un negocio de estética llamado ME Laser Clinic en el casco urbano de Caguas.

“Desde su fundación en el 1985, el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico se ha caracterizado por ser el único banco cuyo fin fundamental es apoyar el desarrollo de empresarios puertorriqueños. Por eso, por más de tres décadas, el BDE se ha convertido en el principal aliado de los empresarios locales. Sin duda integrar esfuerzos con el Municipio de Caguas y su promoción de cultura emprendedora logra resultados positivos que fomentan el desarrollo económico y la actividad en el casco urbano. Estamos muy orgullosos y contentos de poder ayudar a empresarias como Pamela Reyes de Jongh a realizar su sueño de tener su propio negocio. En Caguas, desde el 2021 hasta el presente, el BDE ha cerrado y desembolsado cinco casos, para un total de $392,000.00 representando la retención de ocho empleos, la proyección de 14 empleos y unos 26 empleos indirectos”, informó Alemañy.

Por su parte el alcalde del municipio autónomo de Caguas, Hon. William E. Miranda Torres reafirmó el énfasis del municipio en la creación de una cultura emprendedora para mujeres y hombres en el desarrollo económico de la ciudad, con una visión innovadora y de vanguardia que posiciona a Caguas como un excelente lugar para hacer negocios e invertir en el país.

“Somos un pueblo de oportunidades y seguiremos fortaleciendo el ecosistema empresarial para la creación de empresas nativas y más oportunidades de trabajo, en un marco de competitividad global, sostenibilidad y de economía solidaria. Estamos seguros que Pamela será exitosa en Caguas y le agradecemos por pensar en nuestra ciudad, centro y corazón de Puerto Rico, para emprender”, expresó Miranda Torres.

Para Reyes de Jongh, ME Laser Clinic comenzó como un sueño, que hoy día es una realidad, gracias al apoyo del BDE. La apertura del negocio representa tres nuevos empleos y seis indirectos.

“Trabajo desde mis 15 años para ayudar a mi familia ya que soy la mayor de seis hermanos. En mi juventud no entendía muchas cosas; hoy todo el sacrificio hace sentido. La vida me preparaba para alcanzar mis sueños. Persigue tus ideas, puedes lograrlo; lo importante es elegir una carrera que te apasione y puedas trabajar feliz en algo que te guste. El tiempo pasa muy rápido; no pongas en pausa tus sueños. Cree en ti, puedes lograrlo”, sostuvo Reyes de Jongh.

ME Laser Clinic estará enfocado en hombres y mujeres con condiciones de piel o que sean personas que se realizan tratamientos y procedimientos regulares para mejorar su aspecto físico.

El mismo estará ubicado en el local comercial C, calle Nebraska, U-1, Esq. Praga, Urb. Caguas Norte, en el casco urbano de Caguas. El horario será de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a sábado.

“Este nuevo negocio se benefició del Programa Ley Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios (Ley 60) y el préstamo a término del BDE se utilizó para capital de operaciones, mejoras y compra de equipo”, abundó Alemañy González.

“Que orgullo poder apoyar a otra joven cagüeña en su gesta. Sin duda los decretos de Jóvenes empresarios nos dan la oportunidad de que más jóvenes puedan hacer de sus ideas de negocios una realidad. En el Programa de Desarrollo de la Juventud adscrito al DDEC estamos adelantando los procesos para que más jóvenes apostemos a nuestros sueños y sobre todo al desarrollo económico de Puerto Rico. Nos toca a esta generación impulsar los cambios que queremos ver”, expresó el Sr. Jorge Pagán, director del Programa de Comercio y Exportación y Programa de Desarrollo de la Juventud del DDEC.

“En el BDE seguimos trabajando sin descanso para seguir apoyando a todos nuestros empresarios en cada rincón de la isla, lo que se traduce en la creación de más empleos y de desarrollo económico para Puerto Rico”, concluyó Alemañy González.

Para más información sobre los productos de financiamiento que ofrece el BDE, puede acceder a www.bde.pr.gov.