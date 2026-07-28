¿Cuándo empiezan las clases? Este es el calendario escolar 2026-2027
Ya se acerca el regreso a la escuela.
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Las clases del sistema público de enseñanza están próximas a comenzar.
Según el calendario escolar 2026-2027, emitido por el Departamento de Educación, las clases empiezan el próximo jueves, 6 de agosto.
Mientras, el personal docente y administrativo deberá reportarse a sus labores el lunes, 3 de agosto.
El miércoles, 5 de agosto, fue separado para la celebración de casas abiertas en los planteles escolares.
El último día de clases del primer semestre será el martes, 22 de diciembre. Los estudiantes deberán regresar a las escuelas el lunes, 11 de enero de 2027.
Días festivos del primer semestre
- 7 de septiembre - Día del Trabajo
- 12 de octubre - Día de la Raza
- 11 de noviembre - Día del Veterano
- 19 de noviembre - Día del Descubrimiento de Puerto Rico
- 26 de noviembre - Día de Acción de Gracias
- 25 de diciembre - Día de Navidad