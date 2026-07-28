Las clases del sistema público de enseñanza están próximas a comenzar.

Según el calendario escolar 2026-2027, emitido por el Departamento de Educación, las clases empiezan el próximo jueves, 6 de agosto.

Mientras, el personal docente y administrativo deberá reportarse a sus labores el lunes, 3 de agosto.

El miércoles, 5 de agosto, fue separado para la celebración de casas abiertas en los planteles escolares.

El último día de clases del primer semestre será el martes, 22 de diciembre. Los estudiantes deberán regresar a las escuelas el lunes, 11 de enero de 2027.

Días festivos del primer semestre