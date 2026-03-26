Los residentes bayamoneses que no tienen servicio de agua potable desde ayer por la madrugada podrían comenzar a recibirlo esta tarde, anticipó el administrador de la ciudad, Héctor Albertorio.

“Hasta ahora, el promedio que nos dan es que, en el mediodía, entre las 12:00 y la 1:00, ya se supone que la parte de la estabilización del tubo de 36 (pulgadas) esté listo para entonces en el transcurso de la tarde comenzar a prender el agua para que entonces llenen los tubos. Para que todos los abonados tengan agua, estamos hablando entre dos y cuatro horas en lo que llenan la tubería”, dijo a Primera Hora.

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Las fuertes lluvias provocaron la rotura en la tubería dentro de un socavón, aledaño a la urbanización Rexville y sectores del campo. Por lo tanto, entre 30,000 y 35,000 personas han estado sin el servicio.

Para esta mañana, a uno de los tubos de 16 pulgadas se le colocaron dos válvulas, lo que ayudará a canalizar el agua por el tubo más grande, de 36 pulgadas, y restablecer el agua.

“En el caso de nosotros, lo que está haciendo el municipio es una función de apoyo. La parte de tubería eso lo trabaja Acueductos. Ese socavón en el área del agujero, el roto que hay ahí, ya nosotros lo estábamos trabajando que es la parte de establecer una caja de canalización subterránea. Ahí entonces es que lo demás colapsa y por ahí mismo se va el tubo. Ellos (Acueductos) arreglan el tubo y nosotros estábamos trabajando en la parte de la estabilización de los tubos. El tubo de 16 pulgadas que se pusieron dos válvulas y el tubo de 36 pulgadas que más tenemos que asegurar, (que) si se viera afectado se pudiera afectar más abonados”, detalló.

Mientras tanto, Albertorio aseguró que el municipio ha establecido 13 oasis y ha llenado las cisternas en los centros de envejecientes y de cuido. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) estableció otros cuatro oasis.