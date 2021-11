Los alcaldes de los municipios de Humacao, Manatí, Toa Baja y Vieques firmaron hoy, lunes, un acuerdo de colaboración con el Gobierno para administrar los balnearios y áreas recreativas de sus pueblos.

El alcalde viequense, José Corcino, celebró la firma, al visualizarlo como una inyección hacia el desarrollo económico para la Isla Nena.

“Para nosotros en Vieques, esto es algo grande. Vieques no tiene nada que genere dinero. Carecemos de arbitrios, carecemos de patente. Esto es un salvavidas para el sector turístico y en todo tipo de desarrollo”, comentó Corcino en conferencia de prensa.

“Los alcaldes y alcaldesas siempre se ha dicho que estamos más cerca del pueblo. Esta es la forma de hacer buenos negocios”, aseguró el alcalde de Toa Baja, José Sánchez, al señalar que la operación de estos lugares será más efectiva con la colaboración municipal.

El acuerdo pretende que el manejo administrativo de las áreas se comparta entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y los municipios. De acuerdo al convenio, las administraciones municipales devolverán un porcentaje de las ganancias netas al DRNA: Humacao el 25%, Toa Baja el 50% y Vieques el 20%. Primera Hora auscultó el porcentaje de las ganancias netas que entregará Manatí, pero para la publicación de esta historia no recibió respuesta.

“El Departamento es quien ha estado administrando estas facilidades y tiene unos costos que atender. Conoce cuáles han sido los ingresos hasta el momento y, de igual manera, conoce las expectativas de los alcaldes que están firmando, subscribiendo estos convenios y, a base de eso, pide los intereses comunes que hay aquí. Eso varía, pero en cada caso se analizó el costo del Departamento, los ingresos que es previsible esperar y se estableció el porcentaje”, explicó el gobernador Pedro Pierluisi.

Humacao administrará las operaciones del balneario y Centro Vacacional Punta Santiago, que incluirá el estacionamiento, parque acuático, los edificios, sus concesionarios, mantenimiento, limpieza y vigilancia. El acuerdo tiene vigencia de cinco años, renovable por dos periodos adicionales de cinco años cada uno, para un total de 15 años.

Manatí, por su parte, asumirá la conservación y protección de las áreas recreativas de la Reserva Natural de la Laguna Tortuguero, como el estacionamiento, la pista, las veredas de ciclistas Principal y All-Mountain, manejo de desperdicios sólidos y la coordinación de las actividades, mientras que el DRNA proveerá árboles para sembrar en los predios. El acuerdo entre Manatí y el DRNA estará vigente por cuatro años, sujeto a extención.

En Toa Baja, el municipio administrará las operaciones del balneario Punta Salinas y del Centro Recreativo Isla de Cabras, que incluye el estacionamiento, edificio y concesionarios. El acuerdo tiene un término de cinco años luego de que reciba el aval del Servicio federal de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés). El contrato provee para que el municipio, después de pagar un canon de arrendamiento mensual de la mitad de sus ganancias netas en el primer año, pague $10,000 mensuales el segundo año y $15,000 los tres años subsiguientes.

Entretanto, Vieques operará el estacionamiento, edificio y concesionarios del Balneario Sun Bay, que incluye el mantenimiento y limpieza y vigilancia del área. El acuerdo inicial es por cinco años, renovable por dos periodos adicionales de cinco años cada uno, para un total de 15 años. Al igual que Toa Baja, este acuerdo espera el aval del NPS.

“Ya el proceso (de la aprobación del NPS) está en curso y anticipamos que no va a haber ningún problema con el visto bueno del National Park Service. Eso es básicamente un requisito estándar, porque como se utilizaron fondos federales en el pasado en esas facilidades, hay que someterle al National Park Service el contrato para su visto bueno, pero no vislumbramos problemas algunos porque esto no viene de unas manos privadas o unas entidades privadas a asumir la administración”, adelantó Pierluisi.

Esperan ser rehabilitadas

Tras los grandes daños que dejaron los huracanes del 2017, aún se espera la reparación y rehabilitación en estos balnearios y áreas recreativas. Entre los cuatro municipios, Humacao es el pueblo con la mayor obligación monetaria de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para estos fines, de más de $20 millones, especificó el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, a preguntas de Primera Hora. Estos fondos están destinados a reparar el parque acuático, el centro vacacional y las rampas de los pescadores.

“Ya el Departamento sacó una solicitud de propuesta sellada para la parte de diseño y vamos a estar adjudicando la contratación de los diseñadores para hacer las mejoras para que hagan el diseño y se presente para que hagan la subasta”, anticipó Machargo Maldonado al decir que Vieques y Toa Baja cuentan con “centenas de miles” de fondos de FEMA para reparaciones.

“Esas mejoras que ya fueron anunciadas están en curso y se van a llevar a cabo. Y, el Departamento seguirá estando a cargo de esas mejoras. En muchas de estas facilidades hay reclamaciones de FEMA y, nuevamente, la entidad que se ocupa primero que recibe los fondos federales y se ocupa de mejorar o repara es el Departamento de Recursos Naturales. Eso no cambia. Por eso, lo que se está haciendo aquí es que la administración se le está pasando de las operaciones se está pasando a los municipios, no así la utilización de los fondos federales y las obras”, reiteró Pierluisi.

En el caso de Vieques, obras en el balneario fueron sufragadas con fondos de la Ley federal del Fondo de Conservación de Tierras y Agua, se informó.

Descarta el favoritismo

Pierluisi descartó que la prioridad para que fueran estos cuatro municipios que entablaran el convenio con el DRNA no se debe a favoritismo político, sino a la insistencia de la petición de los alcaldes. Además, indicó que los pueblos, todos liderados por alcaldes militantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), tenían la capacidad financiera para asumir las responsabilidades de comanejo, a diferencia de otros municipios.

“Yo tengo municipios, prefiero no entrar a los nombres, pero yo sé de municipios que me han hecho el acercamiento y el secretario (del DRNA) y yo hemos dicho que no, que por el momento se queda como está la situación y nos enfocamos en las mejoras en vez de pasarla a la administración. Eso va a depender en las finanzas municipales y la capacidad, pero voy a estar abierto a otros (municipios)”, respondió a este medio.

“Este reclamo trasciende administraciones. Tengo que admitir que (los alcaldes) también fueron bien insistentes. Desde el primer día, hicieron el reclamo y yo los atendí”, dijo al catalogar criticas de esta índole como “fueras de lugar”.