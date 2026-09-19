La empresa LUMA Energy llevará a cabo este sábado varios trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en diferentes municipios de Puerto Rico.

Entre las labores programadas se encuentran trabajos dirigidos a aumentar la resiliencia de los postes, así como la reparación de puntos calientes en instalaciones eléctricas.

Los trabajos para aumentar la resiliencia de los postes se realizarán en los siguientes lugares:

Camuy: SUB 7671 TECH SERVICE.

SUB 7671 TECH SERVICE. San Sebastián: barrio Guajataca.

barrio Guajataca. San Juan: avenida San Claudio y urbanización Sagrado Corazón.

Mientras, los trabajos para reparar puntos calientes están programados en:

San Juan: SUB-1368 Centro Cardio, SUB-1583 Hospital Universitario, SUB-1584 Hospital Pediátrico y SUB-1585 Hospital Adultos.

SUB-1368 Centro Cardio, SUB-1583 Hospital Universitario, SUB-1584 Hospital Pediátrico y SUB-1585 Hospital Adultos. Naguabo: Punta Lima Wind Farm.

Estas labores forman parte de los trabajos de mantenimiento y mejoras que realiza LUMA para atender y reforzar distintos componentes de la red eléctrica.