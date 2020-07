No hay huracán, terremoto o pandemia que detengan las ansias de superación y la voluntad de estudiar de Ángela María Morales Gandía y de Ángel Nazario Santos, quienes encabezarán este sábado la graduación virtual del National University College (NUC).

Los graduandos con altos honores, que comenzaron estudios en agosto del 2017, enfrentaron no solo sus retos personales sino también las vicisitudes del huracán María, los sismos de principios de año y en marzo la emergencia ocasionada por la pandemia del coronavirus, que los obligó a tomar sus cursos de forma virtual para lograr su meta.

Para Ángela María, quien es madre de tres adolescentes -de 16, 17 y 19 años- la tercera es la vencida, pues luego de abandonar sus estudios en el 1994, lograr un grado técnico de oficinista médico en el 2000 e intentarlo en el 2006, finalmente se gradúa Magna Cum Laude de un bachillerato en administración de empresas con una concentración en inteligencia de negocios, y ya se matriculó en los cursos de maestría.

PUBLICIDAD

“Yo empecé a los 18 años, pero me vengo a graduar a los 44 años, y me da gracia porque los mismos compañeros míos me decían la prócer por mi edad, por mi tono de voz y por mi forma de ser con la mentalidad de que yo iba a aprender”, detalló en entrevista con Primera Hora.

Su trayectoria fue sacrificada, ya que durante años levantó a sus hijos como madre soltera tras su divorcio, por lo que necesitaba trabajar a tiempo completo sin descuidar la crianza de sus hijos. Pero, en agosto del 2017 venció los obstáculos para convertirse en un ejemplo de superación.

“Demostrarle a mis hijos que nunca es tarde, que nada es imposible independientemente de las piedras que existan en el camino... esas piedras todas tienen un propósito, depende de uno qué hacer con la piedra, si echarla para el lado, si pasarle por encima, si quedarte a mirar la piedra, ponerte a llorar, o ponerte firme y decir esa piedra me sirve de pisapapeles. Y esa es la satisfacción que tengo, que pese a todas las circunstancias que pasé, nada me detuvo y Dios quiso que yo terminara”, puntualizó Morales Gandía, quien reconoce que tiene mucho que aprender de los jóvenes.

Esta no será la única celebración de su familia, ya que en el 2021 se gradúa su segundo hijo de cuarto año; en el 2022, el más pequeño y en el 2023 su hijo mayor de la universidad. “Qué más puedo pedir, estoy feliz y agradecida”, dijo.

PUBLICIDAD

La universitaria del recinto de Arecibo, quien aspira a establecer un negocio familiar o a desarrollar una firma de consultoría para preparar estudiantes a punto de graduarse de universidad y encaminarlos a la vida laboral, agradeció a los que llamó sus mentores. Entre ellos, a la entonces rectora de Manatí, Daisy Martínez, quien también fue su maestra de duodécimo grado.

Otro logro que fue señalado por Morales Gandía es que compitió para ofrecer el mensaje de graduación, y ganó.

“Mi mamá fue mi primera paciente”

Por su parte, Ángel Nazario Santos, de 32 años, decidió estudiar enfermería en agosto del 2017, ya que como cuidador de su progenitora, quien dependía totalmente de él hasta su deceso en enero de ese año, pudo conocer de primera mano que existe una gran necesidad de más profesionales de la salud, “con humanidad”.

Otra experiencia de vida que le hizo inclinarse hacia la enfermería a más temprana edad fue una crisis de salud por la que atravesó que lo puso en riesgo de morir, para el 2008. En ese momento sintió que tenía que reciprocar de alguna manera el servicio que recibió, ayudando al prójimo.

“Yo me enfermé y tuve problemas de salud por los cuales estuve a punto de morir si no me atendían a tiempo. Yo tuve que aprender a depender de otros para poder estar bien, para poder sobrevivir. Enfermeras que me cuidaron durante mucho tiempo y en ese momento que me acuerdo que estaba postrado en cama, que las enfermeras venían a bañarme, de todo, en ese momento dije, en algún momento dado yo tengo que pagar el servicio de esas enfermeras de la misma manera”, narró Nazario Santos.

PUBLICIDAD

El joven fue acogido en su hogar por su hermano mayor, quien le dio apoyo para sus estudios nocturnos en el recinto de Ponce, hasta que lograra su meta. Primero comenzó con un grado asociado y hoy se gradúa de bachillerato con miras a lograr experiencia en su campo, para en dos años estudiar su maestría, ya que aspira a tener una especialidad en sus áreas de interés que son la neonatología, pediatría o hasta maternidad.

“Yo empecé en National bien emocionado, a pesar de que en agosto era el cumpleaños de mi mamá... Pues empiezo la universidad con esos sentimientos encontrados de que estoy feliz porque al fin voy a hacer un sueño que siempre tuve, que fue estudiar enfermería, a que no tengo a mi mamá conmigo para que me vea”, subrayó Nazario Santos.

El sábado se gradúa con un promedio perfecto, junto a dos amigas a quienes considera su familia, para luego iniciar los trámites para obtener su nueva licencia con la que espera ejercer la enfermería general.

“Tuvimos que aprender a adaptarnos en todo momento y gracias a Dios a pesar de todo logramos nuestro objetivo, que es graduarnos con honores. Porque gracias a Dios, con todo el sacrificio, yo me gradúo con cuatro puntos, con excelencia académica y para mí es algo que me encantaría que mi mamá pudiera ver”, expresó emocionado.

La semana pasada a los graduandos se les entregó por servicarro o a la vuelta de correo en el caso de los residentes fuera de la Isla, un paquete con obsequios que contenía un porta diploma, el birrete con la borla, una camiseta y varios elementos para que celebraran en su residencia como confeti, con el fin de que colocaran sus fotos de celebración en sus redes sociales para difundir sus imágenes durante la ceremonia pregrabada.

PUBLICIDAD

Yashira Torres, ayudante especial del presidente de NUC, Michael Bannett, informó que la universidad celebrará la colación de grados de 3,229 estudiantes de grado asociado, bachillerato y maestría de sus seis recintos (Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Ponce, Río Grande) y la División de Educación a Distancia, la cual fue pregrabada y será difundida a través de YouTube, Facebook y por Telemundo.