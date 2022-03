El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó sobre un posible esquema de fraude en el área de San Juan, ya que aparentemente hay un hombre que se hace pasar por un vendedor de placas solares.

Según la agencia, la persona visita casas “puerta a puerta” vendiendo placas solares alegando que que todo hogar obligatoriamente tendrán que tener sistemas de energía renovable.

“Esa información es falsa. Se cauteloso con este tipo de ofrecimientos no solicitados. No abras las puertas de tu casa ni brindes información personal a personas que no conozcas”, lee la publicación.

La oficial de prensa de DACO, Fernanda Vélez, especificó a Primera Hora que una consumidora hizo el acercamiento a la Oficina Regional de San Juan ayer, martes, para reportar el caso.

Según la consumidora, el hombre la llamó por su nombre para ofrecer sus servicios. Vélez relató que el hombre se identificó como empleado de una empresa que no está registrada en el Departamento del Estado. No obstante, no divulgó el nombre de este negocio.

Aclaró que, aunque DACO no tiene facultades para manejar casos de fraude, creó la publicación divulgada en las redes a modo de orientación. También, anticipó que este viernes representantes de DACO y el Departamento de Justicia se reunirán para discutir este y otros temas de “conductas de empresas” que ameritan atención de Justicia.