Las vemos regularmente en todos los barrios de Puerto Rico, en la montaña, sobre terrenos que no son planos. Ahí, en cualquier lugar, se levanta una casa en columnas o zancos, cuya construcción pudiera ser un riesgo a la vida si ocurre un terremoto.

Por fortuna, hay una manera efectiva de reforzar la base de una casa en zancos, y está descrita en una guía disponible para el público, que fue confeccionada por expertos del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en un lenguaje fácil de entender.

El ingeniero José “Pepe” Izquierdo Encarnación, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), explicó en entrevista con Primera Hora que las decenas de miles de familias que viven en una casa fabricada de esta manera deberían considerar asegurar los cimientos de la estructura para evitar que, en caso de un terremoto fuerte, se quiebren esas columnas y la casa se venga abajo.

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El ingeniero recordó que “el 55% de las viviendas que se construyen en Puerto Rico son hechas por los propios dueños, y en particular hay una costumbre cultural de hacer las casas en una plataforma de zancos”.

“Y, como vimos, a pesar de que las profesiones llevaban años diciendo de la debilidad de esas propiedades, en los terremotos del 2020 en el suroeste demostraron lo que veníamos diciendo: que estas columnas, estos zancos no aguantan un terremoto. Vimos centenares de residencias que la casa estaba intacta, pero cayó y aplastó los vehículos y dañó todo lo que había debajo”, indicó el ingeniero.

“Nuestra preocupación siempre ha sido las casas en la montaña, que si temblara, si les fallan los zancos, si les fallan las columnas, las casas se van a ir por la jalda pa abajo. Y, obviamente, eso resultaría en muchísimas muertes, particularmente si es un terremoto de noche y la gente iba a estar durmiendo”, advirtió.

El ingeniero José Izquierdo Encarnación ( Carlos Rivera Giusti )

Sin embargo, Izquierdo Encarnación resaltó, con miras a evitar semejante calamidad, que expertos de la UPR en Mayagüez confeccionaron el manual Rehabilitación Sísmica de Casas en Zancos que explica cómo rehabilitar estas casas para que aguanten un terremoto.

“Es una iniciativa del doctor José Martínez Cruzado (catedrático de la UPR Mayagüez), el doctor Ricardo López Rodríguez (catedrático jubilado), y la doctora Yvonne González Avellanet (ingeniera estructural)”, comentó el ingeniero. “Ellos han hecho este manual para que lo pueda leer la gente. Está hecho en un idioma que es entendible para que la gente pueda reforzar sus casas”.

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¿En qué consiste?

Izquierdo Encarnación explica que el principio básico de esa técnica es colocar cuatro paredes de refuerzo entre esas columnas, dos en cada dirección, “porque no sabemos en qué dirección viene el terremoto”.

“Y el manual tiene los dibujos de cómo se ponen estas paredes; los anclajes que se les hacen a las columnas que hay; cómo se le hace el cimiento a estas paredes; cómo calculas para que hagas un estimado de lo que costaría; los volúmenes de concreto, pa que sepas cuántas yardas tienes que pedirle a la concretera, o si la vas a mezclar en la casa. O sea, que es muy minucioso, para que la gente se deje guiar y puedan hacer un estimado”, detalló.

Es posible reforzar y asegurar este tipo de construcción. ( CIAPR )

El manual, además, dedica una parte a las casas en zancos que están en laderas, “que están por todos lados” a través de la isla, y cuyo refuerzo es diferente al de aquellas que están en terrenos planos. Explica “cómo se agarran esas paredes desde abajo, yendo piso por piso, porque algunas tienen dos pisos para abajo, otras tres, otras cuatro.

“Y el manual tiene todos los dibujos, todos los detalles, la varilla que tienen que poner dependiendo de la pared que tienen que poner”, agregó.

El ingeniero insistió en que la exhortación es válida para todas las casas construidas sobre zancos, independientemente del grosor de sus columnas, o de si está en una zona llana o en una ladera.

“Eso es lo que se conoce, en términos de ingeniería sísmica, como un piso suave, o piso blando. Arriba la casa tiene montones de paredes, de los closets, de los baños, de la cocina, los cuartos, y todo es bien rígido. Y entonces abajo, tengo 10, 12, 14, 20 columnas, dependiendo del tamaño, pero son como unos palitos comparados con la casa arriba. Y cuando viene el azote eso se menea como una hamaca”, comentó.

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Así que todo el que tenga una casa en zancos, “debe coger el manual y poquito a poco arreglar su casa para darle seguridad a ellos y su familia”, insistió.

Aclaró que este refuerzo no impide utilizar ese espacio entre las columnas como marquesina u algún otro uso, como suelen hacer muchas familias.

“Lo que quiere el manual es ponerle cuatro paredes. Eso es todo. Cuatro paredes que aguanten. Eso tú lo sigues usando para todo lo que quieras”, indicó.

El costo aproximado

El miembro del CIAPR comentó que en el manual “se estima que cada pared de estas debe costar como $8,000. O sea, que una casa típica debe costar alrededor de $25,000 arreglarla”.

Aunque la cifra puede ser onerosa para muchas familias, el experto sugirió hacer el refuerzo por fases.

“Mire, si tienen dinero para una pared este año, pues haga una pared; y el año que viene pa otra, pues hagan la otra. Va a tomarle cinco o seis años, pero va a tener una casa segura de aquí a cinco o seis años. Es cuestión de hacerlo poco a poco, según aparezca el dinero, según se hicieron muchas de estas casas en el centro de Puerto Rico, primero las vigas, después las paredes, después el techo. Pues así mismo. No se asusten por lo que pueda costar, sino vayan haciéndolo poco a poco”, recomendó.

“Lo que pretende el manual es que cuando pase el terremoto, (la residencia) no se caiga, y la gente pueda salirse de su casa caminando. ¡Ah!, ¿que se agrieta un poquito?, más pa allá o lo que sea. Eso es una posibilidad. Pero que no se le caiga la casa y no se mueran los ciudadanos de Puerto Rico. Eso es lo que queremos, proteger todas las vidas. Lo importante es salvar las vidas”, agregó.

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Por otro lado, Izquierdo Encarnación comentó que, si bien las instrucciones del manual están diseñadas para que las personas puedan acometer ese refuerzo con los conocimientos más básicos de construcción, sin la necesidad de un ingeniero presente, no está de más tener la opinión de un especialista para asegurarse que todo se está haciendo de manera correcta.

El ingeniero aprovechó la ocasión para hacer una exhortación a los municipios a que contacten al CIAPR para recibir orientaciones sobre el manual.

“Tenemos capítulos alrededor de toda la Isla. Esto se puede llevar a los municipios, orientaciones, de cómo se usa el manual, que la gente entienda la importancia de esto. Lo que queremos es salvar la vida a los ciudadanos, a sus familias, y que no pase como en el caso de Venezuela, que se han perdido tantas vidas”, afirmó.

Venezuela sufrió un doblete sísmico el pasado 24 de junio que -a la fecha- ha dejado más de 3,000 muertos, 16,000 heridos y un número indeterminado de personas desaparecidas.

Los terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5 derribaron numerosos edificios.

18 Fotos Personas siguen buscando familiares entre los escombros, mientras otras van perdiendo la esperanza de encontrarlos con vida.

El experto aprovechó para expresar su felicitación a la UPR Mayagüez por el manual, del que hace unas semanas se publicó una segunda versión.

“Quiero volver a enfatizar… Igual que ahorramos chavos para ir a un viaje a Disney, o para ir a ver a un nieto a Orlando y eso, pues no tienen que hacerlo todo a la vez. Pueden ir haciendo una pared este año, una pared el año que viene. Pero háganlo, aunque les tome cinco o seis años hacerlo, porque esto es para salvar su propia vida y la de su familia”, insistió.

“La ingeniería funciona. Eso está estudiado. Y este manual es una receta, de libro de cocina, de cómo usted puede salvar su casa en zancos. Por eso es que es importante”.

El manual está disponible en el portal de la UPR Mayagüez y también en la página del CIAPR. También puede acceder directamente a él a través del portal en del CIAPR en la red social Facebook, en https://www.facebook.com/share/p/1ccX8J3weX/.