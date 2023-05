El padre del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, el ingeniero Jorge “Georgie” Pierluisi Díaz, falleció hoy, viernes, a los 96 años por complicaciones de salud que lo mantenían recluido en una institución hospitalaria hace días.

“Tenerte como padre me ha hecho el hijo más bendecido. Tus valores y tu dedicación al servicio a los demás y a Puerto Rico siempre me inspirarán. Conozco el respeto porque nunca te vi faltarlo. Sé lo que es el amor incondicional porque a tus 96 continuabas cuidando de Mami como lo hiciste a tus 20. Reconozco el servicio desprendido porque nunca te serviste a ti mismo. Me despido de ti hoy, mi héroe, y te entrego a los brazos de Dios y de José Jaime. Gracias por todo, Papi”, lamentó el gobernador.

PUBLICIDAD

Don Georgie, como lo llamaban amigos y familiares, fue secretario del Departamento de Vivienda bajo la administración de Carlos Romero Barceló, entre 1977 y 1984. Además, presidió la Asociación de Contratistas Generales en Puerto Rico y recibió el Premio Alejandro Herrero, el más alto honor de la industria de la construcción por su pericia y el respeto que se ganó en la industria trabajó como árbitro y mediador hasta su retiro.

Precisamente, el gobernador Pierluisi adquirió la pasión por el servicio público de su progenitor, según ha dejado constatar en diversas entrevistas.

A don Georgie le sobreviven su esposa Doris Urrutia -con quien llevaba 72 años de casado- y sus hijos Pedro, Doris, Jorge y Caridad Pierluisi. El hijo menor de la pareja, José Jaime, fue asesinado en 1994 durante un carjacking.

El hombre cumplía 97 años el 29 de septiembre. El Primer Ejecutivo aprovechaba siempre la celebración de esta fecha para expresarle a través de redes sociales su amor y respeto.

En el natalicio 93 del patriarca de la familia, en 2019, el gobernador utilizó su cuenta de Twitter para elogiar a su papá, a quien describió como “un ser humano, padre de familia, profesional y servidor público ejemplar”.

El amor y orgullo era recíproco entre padre e hijo y así lo manifestaban públicamente. Uno de los momentos en que se vio constantemente la figura de Pierluisi Díaz fue durante la campaña para la gobernación en el 2020. La participación de don Georgie fue bien activa durante ese periodo. De hecho, fue protagonista de un anuncio de televisión que promovía al excomisionado residente en Washington como el candidato ideal para tomar las riendas del país a través del Partido Nuevo Progresista (PNP). En ese entonces Pierluisi Urrutia tenía como contrincante primarista a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

“En esta contienda de partido que comienza, nadie me quita el privilegio de presentar a mi hijo: Pedro. A él lo describo yo, primero, porque es mi hijo y, segundo, porque es mi candidato”, comentó en la cuña televisiva.

El día de las elecciones generales, en noviembre de 2020, se dirigió al país y dijo sentirse esperanzado en que su hijo prevalecería en la contienda.

“Es un orgullo tenerlo como hijo, imagínate cuando sea mi gobernador”, puntualizó a los medios de comunicación desde la escuela Juan Ponce de León, en Guaynabo, momentos antes de emitir su voto.

Luego que Pierluisi Urrutia resultara victorioso en la contienda general a la gobernación, su padre siempre se mantuvo presente.

“Me siento muy orgulloso de él... pero me alegro más por Puerto Rico, porque Puerto Rico lo necesita. Y yo quiero ayudarlo en todo lo que yo pueda”, expresó a Primera Hora en la toma de posesión de su hijo el 2 de enero de 2021. Pierluisi juramentó al cargo ante la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz. Lo hizo colocando su mano sobre una biblia que cargó su papá.

En múltiples entrevistas el gobernador relató que solía almorzar con su progenitor, quien le compartía consejos de gobierno y política y lo visitaba a La Fortaleza. Las llamadas telefónicas también eran constantes.

En el 2021 el Primer Ejecutivo reveló en sus redes sociales que su mamá, doña Doris, padece Alzheimer. A su vez compartió el orgullo que sentía por su padre, quien cuidó de ella desde que se le diagnosticó la enfermedad hace 10 años. Fue por eso que cuando don Georgie alcanzó los 95 años, casi inmediato a que el gobernador juramentara a su cargo, optó por moverse de su apartamento en Guaynabo para vivir con su esposa en un centro de cuido.

PUBLICIDAD

“En el Día Mundial del Alzheimer pienso en mamá. Pienso en todo el amor que me da, aunque a veces se le escape mi nombre. Agradezco cada sonrisa, cada apretón de manos y cada mirada llena de cariño”, expresó el gobernador en Twitter al hablar por primera ocasión sobre la condición de doña Doris.

“Esta terrible enfermedad afecta a una gran cantidad de puertorriqueños y continuamos luchando por una cura y por más y mejores recursos tanto para el paciente como para los cuidadores. Hablando de cuidadores, no pudiese estar más orgulloso de papá, quien continúa dándolo todo por ella”, agregó Pierluisi Urrutia en su escrito en redes sociales.

Posteriormente, el Primer Ejecutivo ofreció una emotiva entrevista a El Nuevo Día ampliando detalles de la enfermedad de su mamá y de la ternura con la que su papá la cuidaba.

Y es que la compenetración de sus progenitores, casados por 72 años, siempre lo ha conmovido.

En la entrevista con la periodista Gloria Ruiz Kuilan el gobernador dijo que su padre constantemente relataba a sus hijos su preocupación por la posibilidad de faltarle a su esposa en algún momento y no poder asistirle. El nonagenario había estado hospitalizado dos veces durante ese año, mientras que su esposa, entonces de 91 años, sufrió una caída que la llevó hasta el quirófano para reparar su cadera. Todas esas experiencias lo llevaban a constantes reflexiones.

“Hay veces que nos ha dicho: ‘Ay, yo siempre pensaba que ella se iba a ir primero que yo. Pero pudiera ser que sea yo el que me voy antes’. A nosotros, se nos parte el alma”, narró el gobernador al medio.

PUBLICIDAD

En la misma entrevista recordó que, por años, acostumbraba visitar a sus padres en su apartamento todos los domingos, ocasión que aprovechaba para llevarle un dulce de la panadería a su madre y croquetas a don Georgie.

La familia Pierluisi Urrutia ha sido reservada al momento de hablar de la condición de salud del papá del gobernador.

De las cosas que han trascendido fue un hecho ocurrido en 2018 cuando el anciano tuvo un percance de salud tras perder el equilibro y caer al pavimento mientras se encontraba en un centro comercial de Suchville, en Guaynabo. El incidente le provocó una herida abierta en el rostro, por lo que fue atendido en el hospital Auxilio Mutuo. En ese entonces, se informó que su condición era estable.

Más adelante, se brindarán detalles sobre las honras fúnebres.