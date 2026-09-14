La licenciada Mayra López Mulero se encuentra de luto tras el fallecimiento de su hermano, Edwin López Mulero, quien se desempeñó como alguacil.

Según compartió la reconocida abogada puertorriqueña a través de una publicación en su cuenta de Instagram, su hermano falleció recientemente.

“Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro hermano, Edwin López Mulero, quien en vida sirvió con fidelidad y dedicación como exalguacil. Su labor, compromiso y testimonio de vida dejarán una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él”, lee la publicación, que fue acompañada de una foto.

La familia no reveló la causa de muerte.

Finalmente, la publicación pide oraciones para encontrar “fortaleza” durante este momento de dolor.