Un grupo de expertos médicos coincidió en que la medida de distanciamiento social debe mantenerse vigentes, ya que ha sido el arma más efectiva para mantener el letal coronavirus lo más contenido posible.

A pocos días de que venza el plazo de la orden ejecutiva emitida por la gobernadora Wanda Vázquez Garced limitando la apertura de negocios a aquellos considerados esenciales y estableciendo un toque de queda nocturno, no se ha decidido aun si la drástica medida se mantendrá más allá del 30 de marzo.

Por otro lado, coincidieron los expertos consultados por Primera Hora , que el ritmo de pruebas para detectar las personas infectadas con el COVID-19, si bien ha aumentado en los últimos días, aun está distante de ser el deseado, en buena medida porque las pruebas están escasas a nivel internacional y la demanda por las mismas continúa aumentando.

PUBLICIDAD

Ante tal escenario, el doctor José Rodríguez Gómez, epidemiólogo y gerontólogo aseguró que el distanciamiento social “es una primera línea de prevención e intervención”.

“Obviamente, ninguna nación tiene los recursos para atender la condición. Por eso es tan importante la prevención y el distanciamiento social en este momento”.

Consideró que, en la medida en que se continúe educando sobre este tipo de aislamiento, será “un factor importante para ganar la curva epidemiológica”.

“Ahora lo que se necesita es la cooperación comunitaria. Y eso implica seguir el conocimiento oficial y no el conocimiento mitológico. Hay que seguir la información oficial, de fuentes fidedignas”, insistió Rodríguez, recordando el reciente incidente de pánico luego de que se difundiera una información falsa por redes sociales.

Subrayó que, si bien el impacto del coronavirus entre la gente más joven es menor, “aunque ya sabemos que también se pueden contagiar”, las estadísticas muestran que el virus puede tener consecuencias muy graves en otros sectores de la población, como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

“En Puerto Rico más del 20% de la población son adultos mayores, muchos de ellos con condiciones crónicas y a menudo mal atendidas, que son muy vulnerables”, alertó Rodríguez.

“Si vemos a otros países, y comparamos, esta medida ha sido una de las más juiciosas que se ha tomado. Y si hay que prolongarla, que se prolongue”, comentó Rodríguez sobre la orden ejecutiva que establece el toque de queda.

El epidemiólogo insistió en que “el asunto es reconocer que estamos en un periodo crítico y por eso tenemos que cuidarnos mutuamente”, siguiendo todas las recomendaciones de higiene básica, distanciamiento social, control y prevención.

PUBLICIDAD

“Podemos controlarlo (el virus) mejor que en muchos otros lugares, y estamos haciendo lo que debemos hacer”, reiteró.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el pediatra Víctor Ramos, comentó que, aunque se ha ido aumentando el número de pruebas para detectar el COVID-19, la situación no es la mejor.

“Se supone que ya para esta semana o la próxima estén las pruebas rápidas. Son 200,000. Y aunque no sustituye la prueba del virus directa, va a ayudar. No es la que quisiéramos en una situación así de epidemia aguda, pero a falta de pan, galleta”, sostuvo Ramos.

El galeno recordó que la prueba específica para el coronavirus está escasa a nivel mundial, ya que había solo un fabricante de la misma. Si bien hay otros fabricantes haciéndola ahora, no logran cubrir la demanda tan grande que hay.

“Pero no es que el gobierno no quiera hacerla (la prueba). Es que no hay suficientes”, subrayó. “Se está tratando de ampliar las pruebas, porque ciertamente es importante tener la mayor visibilidad posible de los casos. Pero hay escasez. Hay escasez de todo, de ventiladores, de máscaras, porque todo el mundo está pidiendo”.

Ramos recordó que la particularidad de esta enfermedad “es que del 80% al 85% de la gente le da leve. Pero al 15% o 20% le da más fuerte. Y si tengo al 10% de la población en enfermedad severa, no hay manera de manejarlo, no se puede, ningún país lo puede hacer, porque no tienes hospitales para atender a tanta gente al mismo tiempo. Es lo que pasó en China, y lo que está pasando en Italia y España, no se pudo manejar que tanta gente se enferme a la misma vez”.

PUBLICIDAD

Por esa razón, insistió Ramos, “es tan importante el toque de queda”, y las medidas de distanciamiento social.

“La idea del toque de queda es que no se enferme toda la gente junta, porque no se podría manejar. Si han visto lo que ha ocurrido en otros lugares, que de un pequeño foco, una iglesia, una boda, y se han disparado luego los casos”, insistió.

“Y no es que no va a haber casos, o que no vaya a morir nadie. Lamentablemente eso va a pasar. Pero que no lleguemos a una situación como en otros países, como Italia y España, que los colegas han tenido que decidir a quién salvas y a quien no. Es la peor pesadilla para un médico...”.

Con semejante panorama, Ramos opinó que probablemente se mantenga el toque de queda, y en cualquier caso “la gobernadora está recibiendo toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones”.

“No creo que haya muchas opciones. Creo que se va a extender, e incluso a poner algunas otras restricciones adicionales, como que vaya una sola persona al supermercado por familia”, sostuvo Ramos.

Por su parte, la doctora Brenda Rivera, epidemióloga y salubrista, coincidió en que las medidas de higiene y distanciamiento social son en estos momentos esenciales. No obstante, subrayó la necesidad de hacer más pruebas para tener una mejor estrategia para enfrentar el virus.

“Hay que continuar expandiendo las pruebas para tener una mejor idea del alcance de esta enfermedad. Cuando no tienes una buena idea de cuán disperso está el virus o cuántos son los números de casos existentes, es más difícil...”, comentó.

PUBLICIDAD

Ante ese panorama, coincidió, “lo mejor es el tratamiento no farmacológico con las medidas de distanciamiento social, higiene personal y limpieza general”, como se ha venido promoviendo.

Sobre si se debe o no extender el toque de queda, Rivera sostuvo que “hay que tener los datos para tomar las decisiones informadas”, y que quedaría en manos de quienes cuentan con esa “herramienta” tomar esas decisiones.