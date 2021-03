A solo días de que las 115 escuelas públicas certificadas como aptas reinicien sus clases presenciales, un 58% del personal del Departamento de Educación (DE) que aceptó vacunarse aun no ha recibido su segunda vacuna del COVID-19, mientras que un 17% ni siquiera han recibido la primera dosis.

Ese 58% del personal que no ha recibido la segunda dosis representa unos 24,960 empleados. Mientras que 18,363 personas ya han recibido sus dos dosis, lo que representa un 42%.

De igual forma, unos 7,351 (17%) de los empleados siguen sin recibir su primera vacuna, mientras que ya unos 35,972 (83%)recibieron la primera inoculación.

Por su parte, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) confirmó que en visitas realizadas a una decena de escuelas de la Isla, se han percatado de la situación, por lo que se encuentran preocupados ante el inminente inicio de clases sin la culminación del proceso de inmunización al personal docente y no docente.

“Nosotros hablamos con datos porque los tenemos. Al 1 de marzo, de 76 escuelas que visitaron nuestros coordinadores en toda la isla, es sorprendente que 48 facultades tienen solamente la primera dosis (de la vacuna), aún le falta la segunda dosis. Si esa es la tendencia, cuánto sería si hubiésemos visitado las 115 escuelas. Eso quiere decir que no se ha completado el proceso de inmunización de estos compañeros maestros que van a estar expuestos a que se puedan contagiar y a ser un foco de contagio en ese núcleo escolar”, expresó Víctor Bonilla, presidente de la Asociación de Maestros.

Las escuelas que la AMPR pudo corroborar donde hay facultades de maestros que no tienen su segunda dosis, están en los municipios de: Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Manatí, Orocovis, Corozal, Guayama, Utuado, Mayagüez, San Sebastián, Hormigueros, Caguas, Gurabo, San Lorenzo, Yabucoa, Humacao y Fajardo.

Según Bonilla, el estar en posición de iniciar labores ayer (miércoles) y dar inicio a sus clases presenciales tan pronto como el 10 de marzo, pone a los maestros en una posición “vulnerable” y aseguró que esto puede afectar la calidad de la enseñanza, dado a que de vacunarse en estos días, estarían en el proceso de conseguir esa inmunidad y, probablemente, enfrentar efectos secundarios en pleno inicio de clases.

“Nosotros entendemos que podía estar reabriendo en agosto porque podrían terminar el proceso de vacunar la primera y segunda dosis a todos los compañeros maestros antes de abrir las escuelas porque es necesario para el beneficio de ellos, de los estudiantes, de la comunidad escolar y de la comunidad donde está ubicada la escuela”, expresó el presidente.

Por tanto, la Asociación de Maestros exhortó al DE a que culminen el proceso de vacunación en aquellos educadores que aceptaron vacunarse.

“Es importante que el Departamento de Educación, al igual que el gobierno mire detenidamente este aspecto para ver si esos compañeros maestros pueden obtener esa segunda dosis, después el tiempo necesario para que pueda completarse el proceso de inmunización y, por lo menos tenerlos preparados y protegidos por cualquier eventualidad que venga cuando ellos estén ofreciendo el pan nuestro de cada día”, comentó Bonilla.

Por su parte, el Departamento de Educación establece que el proceso de vacunaciòn se ha tenido que ajustar a la disponibilidad de vacunas debido a las situaciones climatológicas sucitadas en días recientes en los Estados Unidos.

“El proceso de vacunación ha seguido su curso sujeto al inventario de vacunas en la isla. Se ha dado prioridad a los maestros que se encuentran en las escuelas que podrían abrir sus planteles escolares. El Departamento de Salud ha expresado públicamente las limitaciones de vacunas que tuvo a causa de las nevadas, algo que esta fuera de control de todos. Asimismo, ha ido informando el aumento en inventario y han seguido los procesos de vacunación”, dijo la secretaria de Educación, Elba Aponte, mediante declaraciones escritas a este diario.

No obstante, el departamento entiende que, a mediados de marzo, la mayoría de los empleados estarán vacunados y ya para abril se culminarían el proceso.

“La mayoría de este personal contará con la segunda dosis para mediados del mes de marzo...El proceso de vacunación ha estado llevándose a cabo con rapidez gracias a la ayuda de la Guardia Nacional y del Departamento de Salud. El proceso se extendió a más sectores de educación para inocularse a los empleados de los Head Start, de la Autoridad de Edificios Públicos y las compañías de transporte escolar. Los directores de escuela y los superintendentes regionales también están colaborando con el proceso de cada escuela y se espera completar el proceso de la segunda dosis para la 1ra semana de abril”, detalló Aponte.

En cuanto al inicio de clases el próximo lunes y el hecho de que aún no ha culminado la vacunación, el departamento establece que la inoculación es una “acción adicional”, pero que el enfoque está en establecer los protocolos.

“Como han expresado expertos en Salud, no es necesaria la vacuna para el regreso al salón de clases. Lo más importante es que se implementen todas las medidas y los protocolos que han establecidos los epidemiólogos y expertos en salud”, afirmó la secretaria de Educaciòn y añadió que han distribuido “más de $6.6 millones en materiales, equipos de limpieza y seguridad para cada una de las escuelas”.

Encuesta AMPR refleja desconfianza en el retorno a clases

Por otra parte, la Asociación asegura que una encuesta que realizaron a través de las redes sociales refleja contundentemente que los padres no se sienten seguros de enviar a sus hijos a clases y que los maestros no ven a sus escuelas preparadas para abrir sus puertas.

“Fue una encuesta por la preocupación de los padres. Se hizo con una pregunta básica: ¿Enviarías a tus hijos a la escuela el 3 de marzo? Esa encuesta estuvo una semana en nuestra página de Facebook y de unos 9,807 padres, madres o encargados que participaron, un 89.3% dijo que no enviarían a sus hijos a la escuela en marzo y un 10.7% dijo que sí los enviaría. Esa encuesta la hicimos la tercera semana de febrero”, señaló el presidente.

Según el líder de la AMPR, el sistema de educación pública cuenta con 276,413 estudiantes y “se proyecta que serán 30,000 estudiantes que pertenecen a 115 escuelas que reabrirán sus portones para que retornen al salón de clases”. Pero asegura que “la desinformación y el temor” que abunda entre el magisterio y los padres, tendrá un efecto marcado en la cantidad de estudiantes que retornen al salón de clases.

“Nosotros que conocemos de tendencias, si hubiésemos hecho la encuesta con un poco más de tiempo, hubiesen contestado más padres. Si nosotros hiciéramos esta encuesta este fin de semana, por la desinformación y la inseguridad que existe, entiendo que el porciento de padres que estarían pensando si van a enviar a sus hijos, sería mayor”, afirmó.

Según Bonilla, otro aspecto que se cuestionó en la encuesta fue el sentir de los educadores bajo la pregunta: “¿Está tu escuela preparada para iniciar clases presenciales en marzo?” Y, de un total de 13,705 maestros que participaron, un 89% respondió que no, mientras un 11% contestó que sí.

“Fueron 13,705 maestros que contestaron la encuesta y recoge el sentir de nuestros compañeros maestros. No es porque no queremos dar clase, yo soy bien enfático en defender la posición de los compañeros maestros pero, si se hubiese organizado la reapertura como nosotros lo pedimos. De sentarnos en las mesas a trabajar con esos protocolos conjuntamente y tratar de llevarle las ideas y recomendaciones para que estos dos meses estuviéramos preparando las escuelas en su infraestructura. Que los compañeros maestros estuvieran bien orientados, los padres y los estudiantes y toda la comunidad escolar para que en agosto tuviéramos un inicio de clases como se merece todo Puerto Rico”, comentó.

Por otro lado, la encuesta de la AMPR cuestionó si “¿es productivo interrumpir un año académico atípico a solo dos meses de culminar?”. En este renglón un 92.6% contestó que no, mientras que un 7.4% respondió que sí.

“Si estamos haciendo un proceso virtualmente, se lleva una secuencia un proceso y ya el maestro sabe que área, destreza y que tema estaba atendiendo. En el momento en que ahora tienen que interrumpir para ir presencial y algunos estudiantes quedan virtual, se rompe ese proceso de enseñanza y aprendizaje y pueden surgir unas lagunas de destrezas y necesidades que pueda tener ese estudiante”.

“¿Y aquel estudiante que no puede llegar presencial porque sus padres decidieron no enviarlo, ¿cómo el maestro va a poder seguir dándole seguimiento a esa destreza si ya no está viendo al maestro de forma virtual y el no lo puede ver de forma presencial. Hay una ruptura en ese proceso. Es muy preocupante porque no hemos hecho el análisis de cómo se puede afectar ese proceso de enseñanza y aprendizaje cuando cambiamos de dos modalidades de una forma no estructurada”, culminó diciendo el líder magisterial.

Lista de algunas de las 48 escuelas, donde sus maestros aun no cuentan con la segunda dosis de la vacuna

Toa Baja- Nardin Garcia Justi

Toa Baja Ernestina Bracero

Corozal- Fidel Colón

Corozal Genaro Bou

Guayama Oscar Hernández

Toa Alta- Violanda Jiménez

Toa Alta- José M. Del Valle

Yabucoa- Superior Ramón Quiñones

Mayagüez Eugenio María de Hostos

Caguas- Belardo Díaz Alfaro

Fajardo- Berta Zalduondo Cruz

Fajardo- Ramon Quiñones Pacheco

Fajardo – Dr. Santiago Veve Calzada

San Lorenzo- Generoso Morales Muñoz

San Sebastián- Patria La Torre Ramírez

San Sebastián- Aurea Fuentes

Yabucoa- Martha Sánchez

Humacao- Juan Ponce De León

Humacao- Ana Roque

Humacao- Antonio Rosa

Vega Alta- Rafael Hernández

Manatí- Antonio Vélez Alvarado

Orocovis- Mérida Meléndez

Hormigueros- Segundo Ruiz Belvis

Gurabo- Margarita Rivera De Janer

Utuado- Superior Luis Muñoz Rivera

Algunas escuelas con personal no docente sin segunda dosis

Guayama- Oscar Hernández

Salinas- Feliz Garay Ortiz

San Lorenzo- Luis Muñoz Rivera Siglo 21

Ciales- Elemental Urbana

San Juan- La Esperanza

Las Piedras- Ramon Power Giraud

Quebradillas- Luis Muñoz Rivera k-8 con pre escolar

Arroyo- Adalberto Sánchez

Trujillo Alto- Herminio Diaz

Camuy- Pedro Amador

Trujillo Alto- Fairview

Las Piedras- Luis Muñoz Rivera

Guaynabo- Ramon Marín Sola

San Juan- Villa Capri

Camuy- Ralph W. Emerson

Arecibo- Cayetano Col y Toste

San Juan- Villa Capri Segunda Unidad

San Juan- Eleonor Roosevelt

San Juan- Albert Einstein