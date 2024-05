Decenas de trabajadoras y trabajadores se congregaron frente al Capitolio para conmemorar el Día Internacional de las y los Trabajadores, a pesar de los fuertes aguaceros, para dejar sentir su reclamo de justicia para la clase trabajadora y el pueblo en general, que más adelante en el día llevarían también con una marcha a la Fortaleza.

La manifestación incluyó una actividad religiosa por la justicia social, que incluyó un llamado a la gente cristiana y el pueblo en general a “levantarse contra las injusticias”, así como una exhortación a “atreverse a pensar, y pensar en libertad”.

“Nosotros estamos haciendo un señalamiento religioso también, como misa obrera para que el movimiento obrero sea unido y hablen todos en una sola voz. Y obviamente estamos peticionando que los derechos que hemos perdido, como derechos de vacaciones, días de enfermedad, sean restituidos a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y los reclamos de siempre: una justicia salarial, un retiro digno, que haya mejores condiciones de salud y seguridad, que se mejoren las condiciones de nuestros niños y niñas del programa de educación especial, que se respete la carrera magisterial”, exigió la líder obrera Eva Ayala, quien estaba en la manifestación en representación del sindicato Educamos y el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Público, y quien denunció que “en nuestra agencia, que es el Departamento de Educación, no hay un problema de presupuesto, hay un problema de malversación de fondos, de corrupción, y que el dinero no llega a donde tiene que llegar. Y no nos extraña que eso ocurra en las otras agencias del gobierno”.

“En el día de hoy estamos respondiendo a la convocatoria que hicimos de este 1 de mayo, que se ha caracterizado por las primeras lluvias de mayo, que generalmente representan para nuestro País buena esperanza, buenos valores, buenos principios. Nosotros, yo creo que en el día de hoy, a pesar de la lluvia, han llegado trabajadores de todas las tendencias sindicales”, celebró el líder sindical Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.

Agregó que se congregaron frente al Capitolio “porque la legislación antiobrera que se ha apoyado en el pasado, se ha legislado aquí en el Capitolio, y la ha firmado, la ha convertido en ley el gobernador de Puerto Rico. Y encima de eso, se complica porque ahora el patrono no es ni el gobierno ni la Legislatura, ahora se ha convertido en patrono la Junta de Control (Supervisión) Fiscal… y los que fueron electos no están defendiendo ni a los trabajadores ni al pueblo”.

De acuerdo con los líderes sindicales, sobre 30 organizaciones sindicales estaban participando de la manifestación, incluyendo uniones que representan a obreras y obreros de agencias del gobierno, del sistema de educación pública, de la Universidad de Puerto Rico, así como de empresas privadas.

La mayor parte de la manifestación ha transcurrido bajo fuertes aguaceros, que han forzado a los presentes a refugiarse bajo carpas y sombrillas.

“Nosotros sabíamos que estas condiciones venían, pero no podíamos suspender la actividad. Yo creo que esto era sí, o sí. Había que estar en la calle. Hemos estado también durante toda esta semana haciendo una serie de denuncias. Nosotros no hemos parado”, afirmó Ayala.