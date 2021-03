Defensores de las armas en Puerto Rico aseguraron que la propuesta del presidente Joe Biden para restringir las armas de asalto no triunfará debido a que es un derecho constitucional.

“Es la crónica de una muerte anunciada”, afirmó Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (Codepola).

Biden retomó la discusión sobre el control de armas en Estados Unidos luego de la masacre en un supermercado en Colorado que dejó 10 personas muertas, incluyendo un policía.

“Joe Biden está promoviendo, quiere o tiene la intención de jugar con restringir o eliminar las armas de asalto, pero no es la primera vez que un presidente coquetea con lo mismo”, señaló Torres Meléndez.

PUBLICIDAD

“Que un muchacho de 21 años, que no es de nacionalidad americana, cogiera un rifle de asalto en Colorado y entrara a un supermercado disparando, es un caso muy lamentable, como todos los sucesos que han ocurrido en Estados Unidos y Puerto Rico, pero eso no implica necesariamente que los ciudadanos decentes vamos a ceder nuestros derechos y quedarnos desprovistos”, planteó.

A raíz de esta masacre, tanto Biden como el liderato de la Cámara de Representantes federal anunciaron que agilizarán el proceso para una legislación sobre el control de armas. Mientras, el líder de la mayoría en el Senado federal, Chuck Schumer, indicó que el Congreso trabaja un proyecto para incrementar la revisión de personas que compran pistolas y rifles.

“Estuve leyendo las expresiones del gobernador de Colorado (Jared Polis) diciendo que lo correcto es que los ciudadanos en las iglesias, en los supermercados, en los sitios de diversión estén seguros y yo estoy de acuerdo con él, pero ¿quién me garantiza la seguridad? Porque en estados como Texas, donde todo el mundo tiene un arma de fuego, no se ven estos casos. ¿Por qué? Cada vez que sale un delincuente a la calle mira para todos lados y dice, déjame cogerlo con calma mientras ‘seteo’ a mi víctima porque como todo el mundo está armado, me puedo rifar y ganarme un tiro”, explicó Torres Meléndez.

“Yo estoy casi seguro de que si todo el mundo hubiese estado armado cuando este menor de edad entró al supermercado disparando a mansalva, la historia hubiese sido otra. Cualquiera lo hubiese podido neutralizar”, agregó.

PUBLICIDAD

Torres Meléndez también consideró que las intenciones de Biden y sus aliados son un “movimiento político” de los demócratas.

“Creo que utilizar esa desgracia de las familias de Colorado para establecer mayores restricciones a poseer armas es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Ahora bien, Biden tiene derecho a intentarlo, y nosotros lógicamente, tenemos derecho a defender lo que creemos, y que está garantizado en la Segunda Enmienda de la Constitución”, mencionó.

Codepola cuenta con una matrícula de sobre 10,000 socios y se dedica a defender al ciudadano que legítimamente tiene licencia de armas.