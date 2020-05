Puerto Rico figura en la lista de las seis jurisdicciones de Estados Unidos que han trabajado de forma deficiente los procesos de recolección y manejo de datos del COVID-19, de acuerdo al proyecto de seguimiento del virus que impulsa la organización sin fines de lucro The Covid Tracking Project.

Con calificaciones de D, las regiones de Nevada, Nebraska, las Islas Marianas del Norte y Guam integran -junto a la Isla- el grupo que no reportó de forma confiable datos básicos de relevancia para la población sobre el virus. En tanto, el territorio Samoa Americana fue el que obtuvo la peor calificación con una F.

The Covid Tracking Project / covidtracking.com está a cargo de recopilar y publicar los datos necesarios para comprender el brote del virus entre los 50 estados, cinco territorios de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. La entidad emite su análisis basándose en información publicada por agencias gubernamentales de salud pública y, además, evalúa la calidad del acceso a los datos para que, a través de esta calificación, las jurisdicciones ejerzan una mejor práctica en la recolección de información para atender esta pandemia.

En esta ocasión, la mayoría de los estados fueron calificados con A (17) y B (20). Entre ellos se incluye Arizona, Michigan y Nueva Jersey.

El Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico ha sido continuamente señalado por las deficiencias que reflejan las estadísticas del “dashboard” que impiden tener un panorama claro sobre cómo la pandemia ha afectado la Isla.

De hecho, el secretario de la agencia, Lorenzo González Feliciano, ha reconocido públicamente algunas fallas en la recopilación de información.

“¿De que puede ser mejor, de que puede ser una masa crítica mayor? Definitivamente, eso lo podemos mejorar, pero la data nos ha ayudado a dirigirnos a donde estamos hoy”, había expresado González Feliciano al ser cuestionado por los medios sobre el asunto.

Por su parte, Arnaldo Cruz, exdirector de ABRE Puerto Rico, exmiembro de la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas y director de Política Pública e Investigación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), reconoció que existe un problema de datos en Puerto Rico y sostuvo que la única manera en la que el país puede controlar y manejar la emergencia a mediano y largo plazo es con información.

“Si el gobierno quiere minimizar tener que volver a un lockdown, tienen que hacer las inversiones pertinentes para crear un sistema de información para poder monitorear la pandemia”, resaltó el cofundador de ABRE.

Cruz aseguró que en Salud, como muchas otras agencias, no cuentan con un sistema de información robusto para manejar todos los datos, lo que complica construir un modelo de epidemiología. “En particular cuando es información nueva que no tienen la capacidad de colectarla y manejarla”, añadió.