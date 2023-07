( The Associated Press )

Una demanda “sin precedentes” en las solicitudes de pasaportes de los puertorriqueños residentes de la isla es la causa principal de que el procesamiento de esta identificación emitida por el gobierno federal tenga un tiempo de espera de meses, principalmente, durante la temporada de verano que es una de las más activas para los viajeros.

Así lo explicaron a Primera Hora el gerente de Servicio al Cliente de las Agencias Federales de Pasaporte en San Juan, Ángel Rivera, y el director de la Oficina de Pasaportes del Departamento de Estado de Puerto Rico, Dwight Fagundo, quienes informaron “cifras récord” de solicitudes y emisiones del documento que acredita la identidad y nacionalidad de una persona (en este caso estadounidense) y que es necesario para realizar viajes internacionales.

A modo de ejemplo, Rivera acotó que a nivel nacional el porcentaje de solicitudes aumentó en un 40% en comparación con el pasado año, registrándose una cifra nunca antes vista de 500,000 solicitudes semanales, un patrón que de continuar así provocará que se supere los 22 millones de pasaportes emitidos en el pasado año fiscal.

Las expectativas son que para el 30 de septiembre- cuando finaliza el año fiscal para el gobierno federal- la cifra se eleve a entre 24 y 25 millones de pasaportes remitidos en Estados Unidos. De hecho, datos recopilados por el gobierno federal indican que para el 2008 solo un 30% de la población de la nación tenía pasaporte, una cifra porcentual que aumentó a un 46% en el 2022.

Y esa alza vertiginosa también se ha reflejado en Puerto Rico donde el año pasado se reportaron 116,722 solicitudes en las 48 facilidades de San Juan (40 oficinas de correo, cinco vinculadas al Departamento de Estado estatal y tres ubicadas en Islas Vírgenes), una cifra que rompió el récord establecido en 2019 cuando hubo 114,325 de trámites.

“En lo que va de este año fiscal ya estamos en 112,603 solicitudes y esperamos sobrepasar ese número para agosto. El año pasado, en promedio, manejábamos entre 5,000 a 6,000 solicitudes en la agencia y este año tengo 16,000. Es un número sin precedentes, es una cifra bien, bien alta. Y esos son solo los que nos llegan a nosotros y no cuenta las de renovación que se envían directamente a Estados Unidos”, puntualizó Rivera.

Por su parte, Fagundo reiteró que, por lo general, los puertorriqueños solicitan sus pasaportes entre enero y julio.

“Esto es lo que llamamos nosotros la temporada alta de pasaportes porque la gente empieza a planificar las vacaciones de Semana Santa y verano. Ahí empiezan los movimientos de personas en las oficinas. Pero este año, definitivamente, hemos tenido un alza bien grande en la tramitación en nuestras cinco oficinas. Por ejemplo, entre enero y junio de 2022 se tramitaron 11,199 solicitudes. Y este año, en esos mismos meses, tuvimos 15,244 solicitudes. Y vuelvo y hago el hincapié que eso fue solo en nuestras cinco oficinas ubicadas en Plaza Las Américas, Fajardo, Arecibo, Ponce y Humacao”, subrayó el funcionario.

La avalancha provoca retrasos

Esta avalancha de documentación, tanto en Puerto Rico como en los 50 estados e Islas Vírgenes, ha provocado retrasos de hasta más de tres meses en el procedimiento regular de emisión de pasaportes, una gestión que en el pasado demoraba seis a ocho semanas.

La dilación también se percibe en los procesos expeditos -por el que los ciudadanos pagan dinero extra- pues se están tardando poco más de dos meses, cuando de ordinario la identificación se le entregaba a las personas en dos o tres semanas. Y, ojo, ese plazo comienza el día en que el gobierno recibe la solicitud y no el día en que se envían los documentos requeridos.

“Debido a esta cantidad sin precedentes de solicitudes la agencia se vio obligada el 23 de marzo de este año a aumentar la cantidad de tiempo de procesamiento que ahora es de 10 a 13 semanas en el procedimiento regular y de hasta nueve semanas en el expedito. En mi experiencia, la mayoría de los pasaportes se han podido emitir en ese tiempo. Estamos trabajando arduamente para llegar a esos tiempos. Ahora mismo, a nivel nacional, se están trabajando entre 30,000 a 40,000 horas de overtime mensual para mantenernos a flote con esos números nunca antes visto que están llegando”, aseveró Rivera.

¿A qué se atribuye el alza en solicitudes?

A juicio de ambos funcionarios, el inicio de la pandemia detuvo el interés de viajar de las personas, pero tan pronto comenzaron a flexibilizar las restricciones la tortilla se viró.

“Ya no hay restricciones de viaje y pueden viajar alrededor del mundo, y se acabó el miedo al COVID-19. Aquellos miedos se superaron y la gente se siente libre para poder viajar”, opinó Fagundo al agregar que los viajeros se sienten cómodos para explorar otras culturas viajando a distintas partes del mundo.

En ese sentido, el mejor consejo para la ciudadanía es planificar con anticipación su aventura y gestionar el pasaporte o su renovación con tiempo.

“Nuestro consejo es renovar cualquier pasaporte que esté a un año de caducar. Además, tomen en consideración no comprar pasajes que no tengan oportunidad de cambiar o que no sea reembolsable, si no tiene pasaporte. A veces se nos hace difícil ayudar a todo el mundo, porque es que todos están en ese barco... tome en consideración nuestras circunstancias actuales y el tiempo que nos estamos demorando en emitir los pasaportes”, recomendó Rivera.

Otro asunto que subrayaron es el hecho de que hay países que no aceptan la entrada de viajeros con pasaportes que caducan en seis meses, como es el caso de República Dominicana.

“A lo mejor el pasaporte es válido y le queda seis meses de vigencia, pero en República Dominicana no lo aceptan, aunque en México sí”, explicó Fagundo al agregar que lo recomendable es que las personas se orienten sobre los requisitos de ingreso de cada país a través de http://www.travel.state.gov/destination

¿Cuándo podría normalizarse la situación?, se le cuestionó.

“Esta contestación se debe hacer con un asterisco, porque todo depende de las solicitudes que continúen llegando, pero esperamos que para fin de año la situación empiece a normalizar”, dijo Rivera.

Para detalles o requisitos para solicitar un pasaporte por primera vez o tramitar una renovación pueden consultar

Pasaportes a última hora

Las oficinas que tramitan la expedición de pasaportes están conscientes de que hay personas que atraviesan emergencias o situaciones de urgencia que les obligan a realizar viajes internacionales que no estaban calendarizados y en los que se les requerirá la identificación de identidad y nacionalidad.

En aquellos casos en los que surge la necesidad de viajar inesperadamente -y no se tiene el pasaporte- el Departamento de Estado federal estableció unos procedimientos para poder lograr que se expidan los documentos en el último momento.

En el caso de Puerto Rico, este trámite se realiza en la oficina de pasaportes federal ubicado en el Centro Minillas, en San Juan.

“Allí se puede obtener el pasaporte en menos tiempo porque está diseñado para personas que están viajando en dos semanas o menos y que tienen una emergencia de vida o muerte o alguna otra urgencia, que podría ser una gestión de trabajo. Pero para poder llegar a esta oficina tiene que tener una cita previa llamando al 1-877-487-2778. Ahí les van a decir dónde es su cita y aquí es que viene uno de los problemas que confrontan algunas personas porque hemos tenido siutaciones que la cita es en Seattle, Nueva York, en Miami o algún otro lugar en Estados Unidos... lo que obligaría a la persona a viajar para poder tramitar el pasaporte que le permitiría realizar el viaje internacional”, explicó Fagundo.

Agregó que ante la limitación de citas, se están dando solo 600 turnos a la semana en el Centro de Minillas. Si la demanda excede esa cantidad, es que surge la probabilidad de que se ofrezcan citaciones fuera de la isla. De hecho, aseguró que los turnos de julio “ya se agotaron”.

“Es importante que la gente comprenda que las situaciones de vida o muerte significa que la persona necesita viajar en tres días hábiles porque tiene una situación de emergencia con un familiar inmediato fuera de Estados Unidos”, explicó Fagundo, al indicar que se consideran familiares inmediatos a esposos, hijos, padres, hermanos, abuelos, nietos o guardianes legales.

“No se considera una situación de vida o muerte ir a otro país a comprar medicamentos o a recibir alguna cirugía electiva que se puede realizar en algún otro momento”, añadió el funcionario.

Según la página web de la agencia una situación de vida o muerte se refiere a que ese familiar inmediato pudo haber muerto, está en cuidado de hospicio o tiene una enfermedad o lesión potencialmente mortal.

El año pasado en la oficina de Minillas se atendieron 10,502 solicitudes expeditas por personas que alegaron emergencias familiares o situaciones laborales. Mientras, en lo que va de año ya se han canalizado 13,200.

¿Qué se hace con los pasaportes extraviados o dañados?

En aquellos casos en que los pasapportes se extraviaron o dañaron lo correcto es informar inmediatamente a la agencia para protegerse contra el robo de identidad.

“Una vez se reporte su pasaporte como robado, perdido o dañado será inválido y no se podrá utilizar para viajes internacionales”, explicó Rivera.

Agregó que a diferencia de cuando se pierde una licencia de conducir, en este caso no se requiere querella de la policía.

“Si no necesita el pasaporte de inmediato puede hacer el trámite por correo. Pero si el viaje está cerca debe hacer una cita para presentar la solicitud en persona basado en su necesidad. Y aquellos casos, por ejemplo, que se pierde en otro país debe contactar la embajada o consulado de los Estados Unidos más cercano para que puedan emitir un pasaporte temporero”, manifestó.

¿Se dañan muchos pasaportes en Puerto Rico?, se le preguntó.

“Más de lo que imaginas y la gente viene con mucha vergüenza. Están desde los casos en el que el perrito se comió la mitad del pasaporte, hasta los que los niños los dibujan o los que se lavan sin querer porque se fueron enredados en la lavadora”, dijo Rivera.

“Siempre decimos que el pasaporte pertenece al gobierno federal y por eso pedimos que lo cuiden lo más posible y que no los pierdan mucho porque nos vemos limitados a limitar la fecha de vigencia si alguien lo ha extraviado mucho. En aquellos casos en que la persona es reincidente, y ha perdido el pasaporte dos veces o más en menos de 10 años, el próximo pasaporte que se le da estará vigente solamente por un año”, advirtió.