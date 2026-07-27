La representante internacional de la Unión de Trabajadores Automotrices (UAW), Desiré López, solicitó este lunes el cierre del Hospital Pavía de Hato Rey luego de denunciar que por más de una semana brotan aguas negras con olor a heces fecales de las tuberías de la institución especializada en servicios de salud mental.

Según indicó López en declaraciones escritas, las aguas presentan un aspecto oscuro y un “olor a heces fecales insoportable”, situación que, según denunció, ha impedido que los pacientes puedan bañarse durante varios días.

“Los pacientes llevan días sin bañarse. El personal está haciendo lo imposible por mantener condiciones dignas, pero sin agua limpia no hay manera de garantizar la higiene ni la seguridad de nadie. Hay (miedo) entre los empleados de que se desarrolle un brote en el hospital porque nadie ha certificado qué contiene esa agua negra que corre por las tuberías”, denunció López, quien solicitó una investigación del Departamento de Salud sobre la situación.

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La líder sindical subrayó que la UAW responsabiliza a la administración del hospital por mantener la institución operando en condiciones insalubres y reclamó la intervención inmediata de las autoridades sanitarias.

“Exigimos tres cosas muy claras, que el hospital cierre hasta que se resuelva el problema, que no se admita ni un paciente más y que el Departamento de Salud investigue. Los empleados y los pacientes del Hospital Pavía de Hato Rey merecen condiciones seguras y salubres”, concluyó la líder sindical.

Reacciona el Hospital Pavía

La administración del Hospital Pavía, a través de declaraciones escritas enviadas a Primera Hora, confirmó que en efecto se había registrado una situación con la tubería de la instalación, aunque aseguró que la misma fue corregida.

“En días pasados se registró una incidencia puntual e imprevista en un sector de las tuberías de la instalación, la cual generó una alteración temporal en el aspecto y olor del agua en esa área. Tan pronto se identificó la situación durante la semana, se activaron de inmediato los protocolos de mantenimiento, ingeniería y mitigación correspondientes.El equipo técnico atendió y resolvió la situación con celeridad, restableciendo el flujo regular y asegurando que las instalaciones cumplan cabalmente con todos los estándares de higiene, calidad y normas regulatorias aplicables”, se indico, al asegurar que al momento, el sistema opera con “total normalidad”.

“En el Hospital Pavía Hato Rey, la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal son nuestra máxima prioridad”, terminaron diciendo.

Primera Hora contactó al Departamento de Salud. Por el momento, se espera por sus reacciones a esta denuncia.