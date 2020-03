La senadora Rossana López León alertó sobre un aumento en los fletes de carga desde Estados Unidos a Puerto Rico por parte de la empresa Crowley Maritime, en momentos en que toda la ciudadanía y el gobierno requiere de equipo y productos específicos para paliar los efectos de la pandemia del Covid-19.

“Me han alertado empresarios de la industria de alimentos, información que también divulgó el licenciado Jay Fonseca, que a partir del lunes, 23 de marzo, el furgón de carga de 20 pies, que costaba $85, se facturará a $110. De igual manera, el furgón refrigerado de 20 pies que se facturaba a $195, sube a $250. Esto es, en términos simples, un nuevo ataque de la industria de transporte marítimo contra vida del consumidor puertorriqueño”, alegó la senadora en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

López León lanzó un reto a los implicados en este esquema de aumentos que se expresen públicamente sobre el tema. Se están aprovechando de una situación de emergencia donde el país necesita abastos para subir los precios. “Estamos hablando de empresas que ya han sido convictas a nivel de justicia federal por ‘price fixing’, que es la práctica de ponerse de acuerdo para juntos subir los precios de manera artificial. Por eso mi férrea oposición a que se permitiera el monopolio que Crowley Maritime tiene en el muelle junto a San Juan Terminals (la unión de Tote Maritime y Luis Ayala Colón). Aquí estamos viendo el primer azote de este monopolio”, añadió la legisladora.

Puerto Rico ha estado desprovisto de defensa ante dicho monopolio, porque la administración novoprogresista en el poder no movió un dedo para oponerse a la misma. “Ni Ricardo Rosselló como gobernador, ni Anthony Maceira como jefe de la Autoridad de los Puertos estuvieron de parte del consumidor puertorriqueños. Callaron, se ocultaron y ahora estamos pagando las consecuencias. Peor aún, el reclamo nuestro ante la Comisión de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia local fue ignorada tanto por la actual secretaria Denisse Quiñones Longo, como por su antecesora Wanda Vázquez”, añadió López León.

La senadora incluso llevó su defensa de los consumidores puertorriqueños ante Rachel Dickson, secretaria de la Comisión Marítima Federal, quien luego de analizar el caso, determinó que no había espacio para radicar un proceso de apelación a la fusión de dos empresas que juntas, crearon el monopolio en el servicio de carga en el muelle de San Juan. “Aunque la secretaria Dickson me especificó en su carta que la Comisión Marítima va a monitorear vigorosamente las actividades del Puerto de San Juan, nosotros vamos a hacer nuestra parte. De eso no le quede duda a nadie”, añadió la también candidata a alcaldesa de San Juan por el Partido Popular Democrático.