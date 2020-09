La muerte de una manatí preñada este pasado fin de semana en la Bahía de Guánica ha provocado que vecinos del área levanten la voz de alerta ante la proliferación de motoras acuáticas (jet ski) que navegan a alta velocidad en la zona.

Según el Departamento de Recursos Naturales, de la necropsia realizada al mamífero se desprende que murió a causa de un impacto con una hélice de embarcación.

Para Miguel “Menqui” Canals, asesor científico de la organización Protectores de Cuencas, el problema de embarcaciones en la bahía se agudizó recientemente debido al peligroso oleaje en la costa norte que provocó que muchas personas movilizaran sus botes a la zona sur.

“Muchos de estos nautas estaban desesperados por utilizar sus embarcaciones y como consecuencia que había una tormenta en el norte, muchos de estos jet ski y muchas de estas embarcaciones se movieron al sur, y eso fue lo que trajo la problemática del sábado cuando unos 25 jet ski, básicamente, invadieron el área entre la Bahía de Guánica y Cayo Aurora, lo que se llama Gilligan’s, y había embarcaciones a alta velocidad”, denunció Canals, quien por más de 30 años trabajó como director a cargo del manejo forestal en Guánica.

El biólogo recordó que debido a la pandemia del COVID-19, el uso de la marina estaba bien estricto, pero las cosas cambiaron con la más reciente orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez al ordenar su reapertura.

“Como había habido esta pausa de las embarcaciones durante unos tres a cuatro meses, la población de manatíes se acostumbró a viajar al área de Guilligan’s y mantenerse. Por lo tanto, a los pobres animales los cogió de sorpresa toda esta apertura y aparecen todas estas embarcaciones y todas estas hélices”, indicó. El exoficial de manejo del Bosque Seco de Guánica contabilizó en una decena la cantidad manatíes que se mueven desde la bahía de Guánica hacia el área de Cayo Lola.

“Los vecinos se dan cuenta de esta situación, llaman al Departamento de Recursos Naturales y el departamento alega que no tiene embarcaciones, que el Cuerpo de Vigilantes no tiene personal y no hacen nada y eso trae como consecuencia esta tragedia. El manatí murió porque no hay presencia del cuerpo de vigilantes”, manifestó.

Canals recalcó la importancia de que el área cuente con vigilancia estatal.

“Que Recursos Naturales cumpla con su misión magisterial de tener la presencia, que haya personal de Cuerpos de Vigilantes en el área de la reserva, entre Jaboncillo, la Bahía de Guánica y Cayo Aurora, porque hay una unidad marítima en Guánica del Cuerpo de Vigilantes, pero el problema es que esa unidad marítima se la llevan los fines de semana para La Parguera y para Boquerón y dejan a Guánica desprovisto… tenemos esta área completamente al garete. No hay presencia”, se lamentó.

“También pedimos se derogue el permiso de alquiler de jet ski en el área de Caña Gorda”, añadió.