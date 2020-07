Ante el repunte de contagios por covid-19 en Puerto Rico, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) coincide en que las clases no pueden iniciar de manera presencial en agosto.

La organización sometió un estudio por municipios, en los que evaluó el alza en los contagios, comparando el 28 de junio y el 12 de julio, las fechas más recientes disponibles del Departamento de Salud. Reseñó que los casos no han aumentado en solo tres pueblos.

“El Center for Disease Control and Prevention (CDC) establece como requisito para reabrir las escuelas que la curva que ilustra el contagio sea ‘aplanada’ y el virus se mantenga controlado por espacio de dos semanas consecutivas. En Puerto Rico, los casos positivos a covid-19 han aumentado en todos los municipios, excepto tres de ellos. Esto significa un nuevo ‘pico’ en los contagios que, unido a los protocolos deficientes del Departamento de Educación, convertiría en un riesgo a la vida una alta concentración de estudiantes y personal en los planteles”, señaló en declaraciones escritas la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago.

El CDC es una agencia del Departamento de Salud federal con la función de desarrollar acciones para la prevención y control de enfermedades en Estados Unidos y sus territorios.

"Los hallazgos de contagios desde el 28 de junio al 12 de julio reflejan un crecimiento sostenido en los casos de COVID, donde el porciento (%), ha incrementado en 50 municipios desde 40% hasta 1,100%, siendo Camuy el municipio con mayor rapidez y porciento de contagios en este lapso de tiempo", aseguró la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez Padilla.

Entre los otros hallazgos obtenidos por el Fadep está que el pasado 23 de junio habían 1,568 casos confirmados en municipios que Salud pudo identificar; mientras, el 12 de julio la cifra ascendió a 2,686, lo que refleja un alza de 1,118 casos en 2 semanas, para un 71% de aumentos de casos por contagio certificado por prueba molecular a nivel isla.

Asimismo, indicaron que tres municipios se mantuvieron con la misma cantidad de casos (Naguabo, Maunabo y Coamo), que los restantes 75 municipios tuvieron aumento de casos de coronavirus y que 50 ayuntamientos tuvieron alzas que sobrepasaron el 40% en casos de contagio.

Añadieron que San Juan, Guaynabo, Carolina y Bayamón continúan siendo los municipios con mayor cantidad de casos identificados, también con mayor cantidad de población por pueblo, dos de ellos en racionamiento.

"Al día de hoy, el Departamento de Educación no ha establecido un protocolo regional que tome en cuenta las particularidades de cada plantel. El que publicaron es uno general para todas las escuelas. No confieren autonomía a las regiones para trabajar protocolos y proceso de reapertura por fase de acuerdo a la reducción de contagios por pueblo", afirmó la portavoz del Comité Timón del Pleito de Clase de Madres y Encargados de Educación Especial, Carmen Warren.

"No han nombrado enfermeras, psicólogos y maestros suficientes. No han enviado ingenieros a inspeccionar escuelas afectadas por los terremotos, establecer planes de mitigación y llevar las mismas a la sismo resistencia y ni códigos de construcción actuales. No se toma en cuenta que hay varios municipios en sequía y con programas de racionamiento del servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)", añadió la presidenta de Unete, Liza M. Fournier Córdova.

Mientras, el presidente de la EPA, Domingo Madera, sostuvo que hay más de un 80% de pacientes asintomáticos que son portadores y pueden contagiar. “El gobierno realizó una reapertura de la economía improvisada que puede elevar los contagios y que, ante la falta de medidas educativas y de vigilancia, permite comportamientos de riesgo”.

"No han desinfectado las escuelas, ni han contratado conserjes adicionales. No podemos recomendar la reapertura de esta forma, poniendo en riesgo la vida de miles de seres humanos. Para que haya reapertura, tiene que haber control de la pandemia, y debe implementarse un protocolo estricto que proteja a nuestros estudiantes, maestros, maestras y demás personal de las escuelas", planteó Karen de León, vicepresidente de la SPT.

A esto le añadió que ya los conserjes iniciaron labores y han identificado como denominador común la falta de materiales de desinfección, limpieza, higiene y equipos protectores.

Según el Fadep, lo primero que tiene que ocurrir, previo a hablar de clases presenciales, es buscar la manera de aplanar la curva, situación que no ven probable de aquí a la primera semana de agosto.

Entre las medidas necesarias para iniciar el semestre, posterior a que se aplane esa curva, el Frente Amplió mencionó: pruebas moleculares a todos los componentes de la comunidad escolar, el rastreo de los casos positivos, la reducción de estudiantes por salón, la contratación de más educadores y personal de apoyo, la apertura de escuelas que fueron cerradas y el establecimiento de comités de salud y seguridad por plantel que certifiquen el cumplimiento del protocolo que establezcan mediante el documento de autocertificación del Departamento del Trabajo y otras.

También, le pidieron a la gobernadora que firme el Proyecto del Senado 1583, que reduce la cantidad de estudiantes por salón y permite reabrir escuelas.

Por otra parte, como la educación es un derecho constitucional que tiene que ser garantizada a todos y todas, dijeron que es menester que de utilizar la educación virtual, se provean todos los equipos tecnológicos necesarios al personal docente y al estudiantado, y que se provea acceso gratuito a Internet como derecho humano.

“A través de Prepanet se puede lograr. Se tiene que adiestrar al personal, estudiantado y padres sobre el uso y programas de los equipos previo a iniciar cualquier semestre y se tiene que complementar la educación a distancia, con programación educativa diaria mediante WIPR, tal como el FADEP y movimiento obrero sugirieron mediante la R C de la C 646. El DE acogió este reclamo y está ofreciendo un campamento virtual educativo en estos momentos. Eso precisamente recoge el contenido de nuestra resolución, que puede extenderse al semestre escolar entrante para ampliar las alternativas académicas a nuestros estudiantes y asegurarnos que no dejemos a ningún niño atrás”, reza el comunicado de prensa.

El Fadep manifestó ha enviado “numerosas” cartas peticionando reunirse con la gobernadora y el secretario de Educación, Eligio Hernández, para presentarles las propuestas que han elaborado para el beneficio del sistema público de enseñanza.