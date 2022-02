El alcalde de Toa Alta Clemente “Chito” Agosto, junto al director de la escuela Abelardo Díaz Alfaro, Antonio Cruz denunciaron que dicha escuela lleva dos meses sin luz.

“Desde el pasado 6 de diciembre la escuela no tiene luz. Se hizo una querella porque no sabíamos lo que era y nos indicaron que eran los aisladores de la subestación. La Autoridad de Edificios Públicos verificó y trajeron unos contratistas para hacer una cotización. Ellos me dijeron que tenía que ir a subasta y que tardará como un mes más en lo que se les adjudica el trabajo a ellos como contratistas y poder comprar la pieza”, explicó Antonio Cruz, director escolar.

PUBLICIDAD

Por su parte, el alcalde Clemente “Chito” Agosto cuestionó la burocracia de la Autoridad Edificios Públicos y del Gobierno para la compra de la pieza cuando hay vigente una orden ejecutiva que permite, bajo emergencia, se pueda acelerar el proceso de adjudicación de proyectos y subastas.

“Para comprar una pieza y prender un plantel escolar que lleva dos meses sin luz pretenden hacer el trámite completo, pero para dar contratos a los amigos del alma usan la declaración de emergencia y aceleran el proceso. Tener una escuela meses sin luz, es una emergencia también”, puntualizó.

Clemente Agosto hizo un llamado a todas las agencias correspondientes a acelerar el proceso de la compra de la pieza para que se pueda restablecer el servicio eléctrico cuanto antes.

“Las agencias pertinentes tienen que actuar y comprar esta pieza ya. La escuela regresa el lunes a horario regular y no tienen luz ni para poder prender ni siquiera un abanico. Nuestros niños y maestros toalteños merecen condiciones dignas en los planteles escolares”, puntualizó el alcalde.