El presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, Gypsy I. Córdova García, denunció hoy que turistas sigue llegando a la isla municipio pese al estado de emergencia por el coronavirus.

Además, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó que todo residente de Puerto Rico, así como turistas, permanezcan en sus hogares u hoteles. Solo está permitido salir a comprar alimentos o realizar acciones relacionadas a la salud.

“Ha llegado a nuestra atención que aún continúan llegando visitantes en embarcaciones y en aviones. De hecho una de las aerolíneas expresó aceptando en un correo electrónico que no ha detenido su venta a no residentes porque legalmente no hay nada que impida la venta a tales, asunto que ha dejado a la comunidad con malestar y justificada preocupación”, se desprende de una carta dirigida al alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineau.

Asimismo, en la misiva con fecha de hoy, le solicitó al primer ejecutivo municipal que declare un estado de emergencia en la que se ordene la prohibición de la entrada a los no residentes.

“Esta orden estaría en el marco de la Ley y debe ordenar al Comisionado de la Policía Municipal y al Director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME), la instalación permanentemente de personal para supervisar que los que lleguen a nuestras costas sean residentes, esto, además debe velar la entrada de visitantes por medios marítimos por el muelle de Puerto Mosquitos (Rompeolas) y el muelle Barrio la Esperanza”, detalló.

Hasta el momento, de los 39 casos positivos a Covid-19 ninguno ha sido registrado en Vieques o Culebra.