El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) puso a disposición de los trabajadores cesanteados por la farmacéutica Baxter los servicios de la agencia tras el anuncio de la reducción de su plantilla en Guayama.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, indicó que la empresa no ha coordinado con la agencia algún tipo de ayuda para dichos trabajadores. Sin embargo, afirmó que su personal estaría solicitándole al patrono la colaboración para asistirles a través de los programas disponibles.

“Como gobierno es nuestro compromiso apoyarles facilitando los recursos del Departamento mediante los cuales podrán recibir orientación y acceso a programas que les permitan avanzar hacia nuevas oportunidades laborales. Les instamos a que llenen su reclamación inicial del Seguro por Desempleo accediendo a nuestro portal trabajo.pr.gov. Esta es una ayuda disponible mientras transicionan a un nuevo empleo y quienes califiquen podrán recibirlo hasta un máximo de 26 semanas al año”, explicó la titular del DTRH.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Vélez Casanova puntualizó que el Servicio de Empleo les asistirá en la búsqueda de oportunidades laborales a través de su base de datos y el Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (PERFIL). Esta es una plataforma, impulsada por la inteligencia artificial, que conecta a aspirantes a empleo con ofertas laborales que se ajustan a sus conocimientos y capacidades.

Es importante destacar que el Departamento del Trabajo se sumaría a los esfuerzos que realice el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para ofrecerles asistencia estos empleados.

Reacciona el alcalde de Guayama

O’brain Vázquez Molina, alcalde de Guayama, se solidarizó con las familias de los afectados e informó las alternativas que tiene el municipio para ayudar a las personas despedidas.

“Advine en conocimiento sobre los despidos en la planta Baxter de Guayama a través de noticias publicadas en los medios de comunicación del país. Al momento, carezco de una notificación formal por parte de los directivos de la empresa. Sin embargo, cursaré una comunicación formal a la secretaria del Trabajo y los Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, para que le informe al personal de la administración municipal las medidas implementadas para asistir a los empleados que quedan fuera de sus funciones”, informó por escrito.

“Como medida de ayuda inmediata, el personal de Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) ubicados en el Centro Comercial Céntrico de Guayama está disponible para recibir a los empleados cesanteados para orientación y posibles ayudas disponibles. Lamento lo ocurrido y me solidarizo con cada familia afectada”, añadió.