Ante el temor que representan las críticas condiciones en las que se encuentran las estructuras de las escuelas a las que se supone asistan sus hijos, padres de la Escuela Segunda Unidad Pedro Fernández en Naranjito, exigen al Departamento de Educación una reinspección del plantel y alternativas para que los estudiantes puedan iniciar las clases.

Adneri Rivera, madre de una pequeña que cursa el tercer grado, explicó que a juicio de varios padres que se manifiestan hoy en las afueras del plantel, la escuela no está apta para recibir estudiantes como así lo determinó la inspección de un ingeniero. Indicó, además, que la certificación no tiene ningún comentario a considerar, aun cuando la escuela tiene los pisos de los salones del segundo nivel de la escuela agrietados.

Aunque reconoció que muchas de las grietas son previo a los sismos que se ha experimentado en la Isla desde el pasado 28 de diciembre, “otras son nuevas”.

“Estamos haciendo un reclamo ante la inspección que se nos entregó a los padres donde solamente dice que está apta, pero no se señala absolutamente nada, no aparece ningún comentario con relación a las deficiencias que tiene el plantel y con tan solo hacer un pequeño recorrido que nosotros los padres hicimos el pasado viernes, pudimos notar que hay unas fallas estructurales que ponen en riesgo la seguridad de nuestros hijos”, indicó.

Rivera indicó que la escuela tiene pisos y paredes agrietadas, además tiene el defecto de columna corta que no lo señala inspección del ingeniero.

“Todas esas cosas nos hacen dudar de ese proceso en el que fue inspeccionada la escuela. Parece ser que fue de una manera a la ligera, pues desconfiamos que sea una inspección correcta. Queremos que esta escuela vuelva a ser inspeccionada, que aparezcan todos los comentarios sobre las observaciones que nosotros hemos hecho a distintas partes del plantel y por supuesto que pueda aparecer la escuela en una segunda fase que ha dicho el propio Departamento, en donde van a comenzar a mejorar todas esas fallas que se señalen en las inspecciones”, dijo.

“Si esta escuela no dice nada, es un documento en blanco, aunque es visible y palpable (los daños) pues quiere decir que a esta escuela no le van a hacer nada, no le van a asignar fondos, no le van a hacer mejoras y a nosotros nos preocupa, en especial lo del diseño de columna corta que ni siquiera aparece escrito en el documento que nos entregan a nosotros”, añadió.

Rivera expresó, además, que teme que el Departamento tome la situación como excusa para cerrar el plantel porque entiende que como resultado de la evaluación realizada el 12 de enero no le van a hacer ninguna mejora.

Las escuela se supone que iniciara las clases hoy en el plantel para los estudiantes de kínder al sexto grado y mañana de sexto a octavo grado.

“Nosotros entendemos que el riesgo es muy grande y que se debieron buscar alternativas para iniciar las clases, un tipo de horario alterno en las áreas más seguras dentro de la escuela que sabemos que las hay o que proveyeran un lugar distinto, temporero para que los niños pudiera continuar, pero así en las condiciones que está la escuela es demasiado riesgoso”, sostuvo.

Protestan padres en Bayamón

Mientras, padres de la Escuela Jesús Sánchez Erazo, en Bayamón, también decidieron manifestarse frenta al plantel exigiendo al Departamento de Educación otra alternativa para que sus niños inicien el curso escolar.

Para los padres del plantel, como a Julio García, le despertó la duda que la escuela fuera catalalogada como apta para abrir cuando los puentes que conectan la escuela en su interior tienen una amenaza de colapso.

De igual manera opinó Mariangely Serrano, quien indicó que levantó la sospecha de padres el que el la escuela estuviera incluida en la lista de escuelas aptas para abrir publicada el 17 de enero, sin embargo la inspección de la escuela tiene fecha del día siguiente.

“Esta escuela fue catalogada como apta para abrir y el primer señalamiento que nos mantuvo en sospecha a los papás en la casa abierta que se dio el 27 de enero fue que el Departamento publica una lista de escuelas aptas que incluía a nuestra escuela el 17 de enero, sin embargo el informe tiene fecha de redacción del 18 de enero”, dijo.

“¿Por qué nuestra escuela sale en la lista del 17 (de enero) si para los efectos, el 18 de enero todavía no se había redactado el informe?”, cuestionó.

Serrano sostuvo que unos de los puentes conectores del plantel cedió alrededor de tres pulgadas y es la única salida que tiene la escuela en caso de un emergencia.

“No se puede contemplar un plan de emegencia porque eso contempla varias salidas y este plantel no las tiene y si colapsa el puente en un sismo, se quedaron todos atrapados ahí. Nadie de la facultad nos puede decir que hay un plan de emergencia que nosotros podamos decir que pueda funcionar”, sostuvo.

Como alternativa en lo que la escuela se repara, los padres piden que se le entreguen los trabajos para poder continuar con la educación de sus hijos en el hogar o que les permitan asistir a escuelas aledañas en un horario de interlocking.

No obstante, al momento, otros padres han optado por llevar a sus hijos a este plantel donde ya iniciaron las clases.