Cuando José Luis Morales Berríos, conocido en las redes sociales como Gongo Fishing, no anda en sus aventuras de atrapar culebras, puede que esté sólo o con sus amistades en “Playita”.

No se trata de una playa, donde la gente va a solearse y a disfrutar de las olas. Es un río en Aguas Buenas.

“Es por la (carretera PR-)174, un poquito más arriba de la represa, la que colinda entre Bayamón y Aguas Buenas. Voy por la tarde y me voy con los muchachos del barrio”, afirmó.

La zona le recuerda su niñez, por lo que va todas las semanas.

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“Eso es a sentarme a la orilla del río a estar allí tranquilo. Eso es la mejor relajación. Es un super ‘spot’. Yo trato de mantenerlo limpio”, aseguró.

Comentó que este río se la ha recomendado a turistas que llegan a Puerto Rico a cazar culebras.

La zona tiene una pequeña cascada y una charca que invita a darse un chapuzón.

Gongo afirmó por qué prefiere a “Playita”, que una de las playas boricuas.

“Yo no cambio el río por nada. A mí me pueden decir la playa mil veces y yo digo: ‘Uh, um’. Acho, la playa no me gusta, la arena, después tanta gente en la playa. El río es más tranquilidad, más paz. Yo me siento en casa”, precisó.

12 Fotos José Luis Morales abrió su corazón y reveló detalles de su vida poco conocidos.

Añadió que en su río preferido “puedo estar solo allí horas escuchando la cascada, metido en el agua, feliz, todo el día en el río. Allí es un jacuzzi de paz”.