Para soñar en grande no hay edad ni límites, y de eso puede dar fe la joven Danyarelie Ruiz Coss, quien a los 15 años cuenta con su propio negocio de limonadas, llamado Lemonade By DM Dream More.

Esta joven de San Lorenzo lleva tres años desempeñándose como toda una empresaria con su negocio de limonadas. Trabaja desde su hogar, pero también lleva su puesto a diferentes actividades donde contratan sus servicios.

“Tengo limonada regular, limonada mezclada con fresa y jugo de parcha natural, ese no tiene limón. Todo es 100% natural, usamos frutas frescas y las parchas son cultivadas en el huerto de mi abuelo”, explicó la joven samaritana, quien también está incursionando en el mercado con otros productos.

PUBLICIDAD

“Voy en camino a tener más productos, porque trabajo las ensaladas de granos hechas con garbanzos, frijoles, habichuelas rosadas y gandules, que son saludables y pueden consumirla también quienes no comen carnes”, dijo la joven, quien está próxima a cursar el undécimo grado en la modalidad de “homeschooling”.

Danyarelie prepara sus productos, maneja las finanzas de su negocio y coordina sus entregas, pero trabaja de la mano con su familia, quienes la apoyan en todo.

“Siempre me ha gustado estar a cargo del negocio, pero esto es un concepto familiar, porque toda la familia siempre está ayudándome. Yo preparo los productos, pero si voy a una actividad mis papás me ayudan llevándome, y tengo ese apoyo. Las empresas me alquilan el puesto de limonadas, también estoy en cumpleaños y me piden grandes cantidades de jugos y todos me ayudan”, explicó la adolescente, quien es la menor de la casa, pues tiene dos hermanos mayores de 18 y 22 años.

Pero este proyecto de Lemonade By DM Dream More nació en aquellos tiempos del confinamiento por la pandemia del COVID-19, cuando Danyarelie puso en práctica su deseo de emprender inscribiéndose en el Programa Lemonade Day Puerto Rico.

“Desde pequeña, siempre me llamó la atención tener un negocio propio porque mi abuelo materno (José ‘Cheo’ Coss) siempre ha tenido negocio. Entonces, en la pandemia, como estábamos encerrados, me inscribí en el programa Lemonade Day Puerto Rico. Teníamos que pasar varias lecciones para aprender a establecer el negocio”, explicó la adolescente, quien confiesa que ese proceso de capacitación se le hizo difícil “porque estábamos encerrados”, por lo que fue asistida por toda su familia.

PUBLICIDAD

Entre los productos hay limonada mezclada con fresa, limonada regular y jugo de parcha natural (sin el cítrico). ( Xavier Garcia )

“Aprendimos a manejar el dinero, cambiar el concepto, porque normalmente tú entregas en vasos con sorbetos, yo lo cambié a botellitas y medios galones cerrados, porque estábamos en pandemia. Fue retante, pero fue algo que aprendí y fue bueno, porque ahora lo puedo mercadear mejor, ahora vendo mi producto por las redes, la gente me ordena y se lo llevamos a la casa”.

Aunque Ruiz pudo participar del programa en solo una edición debido a su edad, ese tiempo de aprendizaje fue suficiente para que pudiera establecer sólidamente su negocio que ahora maneja desde sus redes sociales y con la asistencia de su familia.

Pero la joven emprendedora no se conforma con ese sueño ya cumplido, sino que va por más y espera algún día poder adquirir un vehículo comercial para llevar su negocio rodante a varios lugares. Además, planifica desde ya su futuro académico y sus planes de negocio.

“Mi plan es de tener un local que tenga varias cosas; que tenga el negocio de las limonadas, pero como estoy certificada como maestra de yoga para niños, de pilates de mattress y ‘coach’ de tenis, pues quiero tener todo ahí. Quiero ser terapeuta ocupacional”, detalló Ruiz, quien no perdió la oportunidad de invitar a otros jóvenes a soñar en grande.

“Les digo a los jóvenes que confíen en ellos, que si tienen una meta vayan tras ella. Puede haber obstáculos, problemas o situaciones que te hagan pensar: ‘me voy a quitar’, más no se quiten, sigan tras sus sueños. Como siempre digo: ‘No dejen de soñar’”, concluyó la joven.

Quienes deseen ordenar sus limonadas o ensaladas y/o contratar los servicios de Danyarelie, puede acceder su página Lemonade by DM Dream More o llamar al 787-914-6641.