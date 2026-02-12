Este año, el sector laboral estará influenciado por 16 tendencias que contemplan una mayor escasez de talento, dudas sobre los títulos académicos, mayor contratación externa y trabajos parciales, brechas de equidad, declive del liderazgo y ampliación mediante la Inteligencia Artificial.

Así lo reveló una investigación de ManpowerGroup a nivel global.

La gerente general de ManpowerGroup en Puerto Rico, Melissa Rivera Roena, explicó que la investigación “Tendencias laborales 2026: el valor humano” compiló datos de fuentes externas y propias que incluyó a 12,000 mil trabajadores y 40,000 patronos en 41 países, incluido Puerto Rico.

Rivera Roena indicó que la investigación es un barómetro de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo identificando cuatro ejes principales en los que se agrupan las 16 tendencias laborales: equipos súper híbridos, reaprendizaje acelerado, normas de transformación y la crisis de sucesión.

PUBLICIDAD

Relacionadas Aumenta el empleo asalariado en Puerto Rico

“Estamos viviendo el mayor rediseño del trabajo que hemos visto en generaciones. No porque falte tecnología, no porque falten ideas, sino porque el valor real sigue estando en las personas y en cómo las organizaciones saben activarlo”, señaló la gerente general.

“Hoy, los líderes enfrentan una paradoja poderosa: más automatización, más datos, más inteligencia artificial y al mismo tiempo, más escasez de talento, más agotamiento y menos personas que quieren liderar. El futuro del trabajo no se va a definir por quién tenga más tecnología, sino por quién logre conectar tecnología con humanidad”, añadió.

La investigación planteó que el eje de equipos súper híbridos implica que los equipos incluirán una combinación de talento humano, tecnología y trabajo independiente (freelance), en lugar de existir dentro de una estructura tradicional y jerárquica.

Las tendencias muestran un mayor rediseño de los roles (tendencia #1), la ampliación mediante Inteligencia Artificial (#2), la automatización de impacto directo (#3) y la masificación del ‘Gig Economy’ (contratistas, freelances, agentes de Inteligencia Artificial) (#4).

En el eje de reaprendizaje acelerado, “los trabajadores serán llamados continuamente a desarrollar nuevas habilidades en consonancia con la integración de la IA, y su efectividad y productividad laboral serán examinadas como nunca”, reza la investigación.

Las tendencias son la alfabetización en Inteligencia Artificial (#5), habilidades preindustriales (#6), impulso a la productividad (#7) y renacimiento del ‘Upskilling’ (#8).

En normas de transición, se observa que “en medio de una epidemia de soledad social, crisis geopolíticas y estrés ambiental, estamos viendo cómo los sistemas que conocemos y en los que confiamos comienzan a dar señales de colapso. Los líderes actuales anhelan retroceder el reloj”. Aquí las tendencias laborales son: el regreso a la oficina mandatorio (#9), disminución de la confianza (#10), brechas de equidad (#11), sobrecarga eléctrica (12).

PUBLICIDAD

La crisis de sucesión implica que “los títulos universitarios de cuatro años ya no garantizan un empleo estable, y los trabajos ‘blue collar’ o más operativos están ganando popularidad, aunque los caminos hacia ellos siguen siendo estigmatizados y difíciles de alcanzar. En las corporaciones, la escasez de líderes disponibles para supervisar la IA significa que la experiencia humana intermedia y avanzada será altamente valorada”. Ese eje se ve representado por las tendencias de escasez de talento (13), dudas sobre los títulos académicos (#14), fuga de talento (#15), y declive del liderazgo (#16).

“Esta investigación es una exhortación a la reflexión profunda sobre tendencias que requieran que hagamos un esfuerzo importante para atender aspectos que pueden impactar directamente a todos los sectores de la economía porque el talento es clave y no se puede perder la perspectiva humana en medio del avance tecnológico”, subrayó Claudia Zelaya, directora regional para el Caribe y Centroamérica de ManpowerGroup.

Datos globales que apoyan el análisis de ManpowerGroup:

Tendencia #1 Rediseño de roles: Un tercio de los empleadores a nivel global afirma que las habilidades de juicio ético, servicio al cliente y gestión de equipos son las más difíciles de automatizar. World Economic Forum

Un tercio de los empleadores a nivel global afirma que las habilidades de juicio ético, servicio al cliente y gestión de equipos son las más difíciles de automatizar. World Economic Forum Tendencia #2 Ampliación mediante Inteligencia Artificial: A medida que la adopción de la IA sigue creciendo, los líderes empresariales afirman que sus mayores retos son: costos elevados (34%), preocupaciones sobre privacidad de datos (33%) y brechas de habilidades en la fuerza laboral (30%). ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q2 2025

A medida que la adopción de la IA sigue creciendo, los líderes empresariales afirman que sus mayores retos son: costos elevados (34%), preocupaciones sobre privacidad de datos (33%) y brechas de habilidades en la fuerza laboral (30%). ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q2 2025 Tendencia #3 Automatización de Impacto Directo: El de los empleadores de todo el mundo planificar aumentar las inversiones en automatización. Making Industrial and Software Automation Full Partners at Work, Manpower / Los empleadores creen que las funciones laborales que más cambiarán debido a la automatización en los próximos cinco años son: tecnología (76%), manufactura, ventas y marketing (71%), cada una. ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025

El de los empleadores de todo el mundo planificar aumentar las inversiones en automatización. Making Industrial and Software Automation Full Partners at Work, Manpower / Los empleadores creen que las funciones laborales que más cambiarán debido a la automatización en los próximos cinco años son: tecnología (76%), manufactura, ventas y marketing (71%), cada una. ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025 Tendencia #4 El Gig Economy se masifica: Para el año 2027, hasta la mitad de la fuerza laboral en el mundo desarrollado podría participar en la Economía Gig (contratos, trabajo parcial y agentes de IA). Ogylvi Consulting / Se ha demostrado que el 27% de los trabajadores de la Generación Z actualmente complementa su ingreso principal con trabajo a tiempo parcial o gig. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

Para el año 2027, hasta la mitad de la fuerza laboral en el mundo desarrollado podría participar en la Economía Gig (contratos, trabajo parcial y agentes de IA). Ogylvi Consulting / Se ha demostrado que el 27% de los trabajadores de la Generación Z actualmente complementa su ingreso principal con trabajo a tiempo parcial o gig. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #5 Alfabetización en IA: El 44% de los trabajadores globales recibió formación en habilidades en los últimos seis meses. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

El 44% de los trabajadores globales recibió formación en habilidades en los últimos seis meses. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #6 Habilidades preindustriales: Siete de las diez habilidades de más rápido crecimiento que los trabajadores necesitarán en 2030 son habilidades blandas. World Economic Forum Future of Jobs Report 2025

Siete de las diez habilidades de más rápido crecimiento que los trabajadores necesitarán en 2030 son habilidades blandas. World Economic Forum Future of Jobs Report 2025 Tendencia #7 Impulso a la productividad: El impacto global de la baja participación de los empleados en la productividad es de 438 mil millones de dólares. Gallup / El 63% de los trabajadores en todo el mundo dice estar agotado. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

El impacto global de la baja participación de los empleados en la productividad es de 438 mil millones de dólares. Gallup / El 63% de los trabajadores en todo el mundo dice estar agotado. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #8 Renacimiento del “Upskilling”: El 91% de los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo (L&D) coinciden en que el aprendizaje continuo es más importante que nunca para el éxito profesional. LinkedIn / El 62% de los trabajadores quiere alcanzar sus objetivos profesionales con su empleador actual. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

El 91% de los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo (L&D) coinciden en que el aprendizaje continuo es más importante que nunca para el éxito profesional. LinkedIn / El 62% de los trabajadores quiere alcanzar sus objetivos profesionales con su empleador actual. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #9 Regreso a la oficina mandatorio (RTO): Las mujeres son significativamente más propensas a renunciar tras el RTO, con un aumento en la rotación casi tres veces mayor que el de los hombres. Baylor University / Los roles presenciales a tiempo completo tardan un 23% más en cubrirse en comparación con trabajos híbridos o remotos equivalentes. Aura Intelligence

Las mujeres son significativamente más propensas a renunciar tras el RTO, con un aumento en la rotación casi tres veces mayor que el de los hombres. Baylor University / Los roles presenciales a tiempo completo tardan un 23% más en cubrirse en comparación con trabajos híbridos o remotos equivalentes. Aura Intelligence Tendencia #10 Disminución de la confianza: El 68 % de las personas indica que la confianza en los empleadores está disminuyendo en todo el mundo, y la mayoría cree que los líderes empresariales engañan deliberadamente a las personas. Edelman Global Trust Barometer / 59% de las personas en todo el mundo cree que las noticias falsas y la desinformación son un problema importante en su país. Pew Research Center

El 68 % de las personas indica que la confianza en los empleadores está disminuyendo en todo el mundo, y la mayoría cree que los líderes empresariales engañan deliberadamente a las personas. Edelman Global Trust Barometer / 59% de las personas en todo el mundo cree que las noticias falsas y la desinformación son un problema importante en su país. Pew Research Center Tendencia #11 Brechas de equidad: 39% de los trabajadores de primera línea no está satisfecho con su ingreso. United Nations / 36 % de los trabajadores de primera línea necesita un segundo empleo para complementar sus ingresos. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

39% de los trabajadores de primera línea no está satisfecho con su ingreso. United Nations / 36 % de los trabajadores de primera línea necesita un segundo empleo para complementar sus ingresos. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #12 Sobrecarga eléctrica: Para 2028, la IA por sí sola consumirá anualmente tanta electricidad como casi una cuarta parte (22%) de los hogares de EE. UU. U.S. Department of Energy / La mayoría de los empleadores del sector energético y de servicios públicos (76%) afirma que tiene dificultades para encontrar el talento calificado que necesita. ManpowerGroup 2025 Global Talent Shortage

Para 2028, la IA por sí sola consumirá anualmente tanta electricidad como casi una cuarta parte (22%) de los hogares de EE. UU. U.S. Department of Energy / La mayoría de los empleadores del sector energético y de servicios públicos (76%) afirma que tiene dificultades para encontrar el talento calificado que necesita. ManpowerGroup 2025 Global Talent Shortage Tendencia #13 Escasez de talento: Para el año 2030, más de 1 de cada 4 trabajadores en muchas economías avanzadas tendrá más de 55 años. Bain & Company /El 57% de los empleadores en todo el mundo afirma que el envejecimiento de la fuerza laboral está impactando su estrategia de contratación. ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025

Para el año 2030, más de 1 de cada 4 trabajadores en muchas economías avanzadas tendrá más de 55 años. Bain & Company /El 57% de los empleadores en todo el mundo afirma que el envejecimiento de la fuerza laboral está impactando su estrategia de contratación. ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025 Tendencia #14 Dudas sobre títulos académicos: La brecha de empleo entre quienes tienen título y quienes no lo tienen es la más ajustada en 30 años. Burning Glass Institute / Más de la mitad de los trabajadores de la Generación Z teme que la automatización reemplace sus roles en los próximos dos años. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

La brecha de empleo entre quienes tienen título y quienes no lo tienen es la más ajustada en 30 años. Burning Glass Institute / Más de la mitad de los trabajadores de la Generación Z teme que la automatización reemplace sus roles en los próximos dos años. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #15 Fuga de Talento: 57% de los empleadores en todo el mundo afirma que el envejecimiento de la fuerza laboral está impactando su estrategia actual de RR. HH. (ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025) / 57% de los trabajadores afirma que nunca ha trabajado con un mentor en su empleador actual. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

57% de los empleadores en todo el mundo afirma que el envejecimiento de la fuerza laboral está impactando su estrategia actual de RR. HH. (ManpowerGroup Employment Outlook Survey, Q3 2025) / 57% de los trabajadores afirma que nunca ha trabajado con un mentor en su empleador actual. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026 Tendencia #16 Declive del liderazgo: solo el 39% de los trabajadores de la Generación X y el 56% de los millennials dicen aspirar a convertirse en gerentes o líderes. ManpowerGroup Global Talent Barometer, Jan 2026

Rivera Roena puntualizó que en el portal electrónico y las redes sociales de la empresa hay recursos disponibles para guiar a los patronos ante las nuevas tendencias y también pueden procurar más información al llamar al 787-766-4777.