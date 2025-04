A medida avanzaban las horas tras el apagón general que tomó por sorpresa al país poco después del mediodía de hoy, el público comenzaba a abarrotar las gasolineras tanto para abastecer los tanques de sus vehículos, como para comprar combustible para sus generadores eléctricos.

Sin embargo, y a pesar de la coyuntura de la Semana Santa, el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón “Monchito” Luis Ortiz Erazo indicó que la situación no debería afectar los abastos de gasolina disponibles en el país. “Yo tengo un chat interno de los gasolineros que están escribiendo que están las gasolineras más llenas de lo normal, pero no hay una histeria”, manifestó.

Añadió que debido a que se espera que el apagón se prolongue por lo menos por 24 horas y debido a que usualmente, mayoristas y transportistas no operan el Viernes Santo, algunas estaciones podrían quedarse sin suministro hoy o mañana, pero eso no quiere decir que haya escasez de gasolina. “Normalmente el Viernes Santo, los mayoristas no distribuyen gasolina. Se guarda ese día. Así que si la gente sigue echando gasolina en la forma que se está echando, pues lo que va a suceder es que entonces si, nos van a agotar la gasolina. Entonces los mayoristas, no se si van a tener un cambio de planes por la emergencia nacional y van a trabajar el viernes”, dijo.

Explicó que a diferencia de en el pasado, que cuando surgían emergencias como huracanes o apagones, la gente acudía a las estaciones a los tanques de sus vehículos, en la actualidad la gente llena el tanque y además, lleva gasolina para los generadores eléctricos, lo que provoca que el inventario disponible en las estaciones dure menos bajo estas circunstancias. “Entonces a mi me llegó un camión de gasolina ayer, a mi me llega otro camión mañana, pues es posible que si sigue ese aumento pues entonces, se me acabe (el inventario) antes”.

Sin embargo, tanto mañana jueves, como el sábado, distribuidores y acarreadores estarán ofreciendo servicio por lo que aunque es probable que alguna estación se quede sin abasto, otras a su alrededor tengan combustible disponible.

El líder del sector de la gasolina explicó que aunque las regulaciones del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) no permite limitar la cantidad de gasolina que pueden comprar los consumidores, no es recomendable comprar grandes cantidades para almacenarlas, por los riesgos que esto representa, como flamabilidad, acumulación de gases etcétera. “A mi estación llega un cliente con los tres carros de la casa y 20 galones y yo le tengo que dar servicio”, explicó Ortiz, quien señaló que no es recomendable tener gasolina almacenada, por los riesgos de seguridad que esto representa. “Se supone que tu no tengas tres o cuatro galones de gasolina en tu casa. (Pero) lo que hace la gente es que (después que se normaliza el servicio eléctrico) cada vez que al carro le hace falta, le echan esa gasolina”, y eso disminuye el tráfico a las gasolineras", finalizó.