Durante la mañana de hoy, el alcalde de Peñuelas junto a un grupo de manifestantes estuvieron en los predios de donde se llevaba a cabo la construcción, aparentemente ilegal, de una planta de asfalto en dicha municipalidad.

Como “un acto ilegal, ilegítimo y a espaldas del pueblo” así califico Gregory Gonsález, alcalde de Peñuelas la construcción de esta planta que no contaba con los permisos del municipio y que definitivamente estaba construyéndose de manera ilegal.

Además el alcalde peñolano agradeció a la ciudadanía que se tiró a la calle una vez más a demostrar que el poder está dentro de nuestras comunidades e hizo hincapié en que el compromiso hacia la gente a contribuir con las luchas de cada una de las comunidades peñolanas . De igual forma se expreso totalmente en contra de favorecer la terminación del proyecto debido a que se hizo a espaldas del pueblo, no se hicieron los procedimientos correspondientes y que no contaban con autorización por parte del municipio por lo que no estaría dando un visto bueno para culminar dicho proyecto.

El primer ejecutivo realizó este compromiso con la comunidad del barrio Tallaboa Encarnación quienes han sido pieza clave en distintas luchas ambientales y comunitarias.