Las personas con deudas de $15,000 o más en pensión alimentaria podrían enfrentar la revocación de sus pasaportes estadounidenses a partir del próximo 5 de octubre, como parte de una nueva fase de la iniciativa federal para hacer cumplir el pago de estas obligaciones.

La información fue confirmada el martes por la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), María del Mar Mateu Meléndez, quien explicó que esta será la sexta etapa del proceso implementado en Puerto Rico en coordinación con el gobierno federal.

Según la funcionaria, serán incluidos los deudores que acumulen $15,000 o más en un solo caso de pensión alimentaria. También podrían ser incluidos quienes tengan más de un caso cuya deuda combinada alcance ese monto.

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“Va a ser para las personas que adeuden $15,000 o más, en un caso o que también tenga dos casos y en la sumatoria te dé esa cantidad”, explicó Mateu Meléndez durante una entrevista en el programa “Lo de Hoy”, de El Nuevo Día.

Como parte del proceso, la Oficina Federal de Cumplimiento de Sustento de Menores (OCSE) envió el lunes al Departamento de Estado de Estados Unidos el listado de personas que cumplen con los criterios establecidos.

El Departamento de Estado deberá identificar cuáles de esas personas tienen pasaportes vigentes. A partir del 5 de octubre, podrían comenzar las revocaciones de esos documentos.

La medida federal comenzó a aplicarse en Puerto Rico en mayo, inicialmente dirigida a personas con deudas de $100,000 o más en pensión alimentaria.

Posteriormente, el umbral fue reducido progresivamente a $75,000, $50,000, $40,000 y $25,000.

La quinta fase comenzó el pasado 27 de agosto y aplicó a personas con deudas de $25,000 o más. Al iniciar esa etapa, ASUME identificó a más de 5,400 personas con deudas entre $25,000 y $39,999.

Mateu Meléndez indicó que, al sumar las distintas fases, se han identificado hasta el momento 15,230 casos activos que cumplen con los criterios para la revocación del pasaporte.

La iniciativa también ha llevado a algunos deudores a saldar o reducir sus obligaciones. La administradora informó que al menos 400 casos han sido procesados y mencionó dos casos recientes en los que ASUME logró recaudar $33,000 y $27,000, respectivamente, en deudas de pensión alimentaria.

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Próxima fase podría bajar el umbral a $2,500

La estrategia federal no terminaría con la nueva fase que comenzará en octubre.

Según adelantó Mateu Meléndez, ASUME contempla que la próxima etapa incluya a personas con deudas de $2,500 o más en pensión alimentaria.

La funcionaria estimó que esa fase podría comenzar antes de diciembre y que unas 30,000 personas en Puerto Rico mantienen deudas superiores a $2,500.

“Estamos hablando ya en los próximos meses. Yo lo veo antes de diciembre”, sostuvo.