El Día de Nochebuena arrancó con varios temblores leves en el sur de la Isla, según reportó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El sismo de mayor magnitud -hasta el momento- se registró a las 7:17 de la mañana. Fue de 4.0 grados, de acuerdo a la Red.

Más temprano, a la 1:02 a.m. ocurrió el primero de este 24 de diciembre. Tuvo una magnitud de 3.37 grados.

A las 2:56 a.m. pasó otro de 2.46 grados; a las 3:22 a.m. de 3.06 grados; a las 3:42 a.m. de 2.78 grados; a las 3:45 a.m. de 2.15 grados; a las 3:51 a.m. de 3.63 grados; a las 5:21 a.m. de 3.98 grados; y a las 5:34 a.m. de 3.59 grados.

Mientras, en las redes sociales decenas de ciudadanos expresaron que sintieron algunos de estos movimientos telúricos, que forman parte de la secuencia sísmica que se registra en la zona sur-suroeste desde diciembre de 2019.

Este próximo 7 de enero se cumple un año del terremoto de magnitud 6.4 grados que sacudió a Puerto Rico a principios del 2020.

Las autoridades exhortan a mantenerse preparado en todo momento, pues los terremotos no se pueden predecir.