En momentos en que hoy trascienden al menos 450 nuevas cesantías en la industria del turismo, sumados a otros 2,100 informados ayer, la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, anticipó que “muchos” de los 160 hoteles del país cerrarán a causa de la pandemia del coronavirus.

Hoy, la cadena de hoteles HI Development, anunció que los hoteles Holiday Inn Ponce, Holiday Inn Mayagüez y Caribe Hotel en Ponce están operando de forma limitada, por lo que han tenido que suspender indefinidamente a 450 empleados.

“La baja en ocupación hotelera a nivel mundial es una realidad generada por la crisis del Covid-19. En HI Development no hemos sido la excepción, y por esta razón hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y por el momento, suspender indefinidamente gran parte de nuestros asociados… estamos esperanzados que Puerto Rico una vez más pueda superar esta crisis, nos pongamos de pie y podamos nuevamente reiniciar nuestras operaciones”, explicó en declaraciones escritas el presidente y CEO de HI Development Puerto Rico Corp, Miguel Vega.

Mientras, en entrevista telefónica, la jefa de Turismo en Puerto Rico dijo que en este momento la ocupación de los hoteles está en cerca del 10% y dijo que ella lleva semanas anticipando el severo golpe que la pandemia tendrá en este sector de la economía, que actualmente contribuye el 7% del Producto Nacional Bruto en la Isla.

“Anticipamos que de los 160 hoteles en Puerto Rico muchos tendrán que cerrar sus puertas en lo que la situación se estabiliza”, agregó Campos.

No hizo estimados más específicos de cuántos hoteles cerrarían, o cuántos lo harían de forma permanente o cuántos reabrirán luego del fin de la pandemia, pero afirmó que las más recientes proyecciones en Estados Unidos apuntan a pérdidas del 37% en el turismo.

“En Puerto Rico el turismo emplea 80,000 personas, extrapolando ese porcentaje de ese análisis económico… eso corresponde a 29,600 empleos”, sostuvo Campos.

Las primeras olas fuertes de despidos en el turismo trascendieron ayer cuando se anunció el cierre de siete hoteles: por un lado, cerró el Dorado Beach, que dejó unas 500 personas cesanteadas, y por el otro, la cadena International Hospitality Enterprises (IHE) informó el cierre de otras seis hospederías, el Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve, en Dorado, Hotel El Convento, en el Viejo San Juan; Courtyard by Marriott, en Isla Verde; La Concha Resort, Condado Vanderbilt, Condado Palm Inn, y Doubletree by Hilton, impactando unos 1,600 trabajadores adicionales.

Los dos anuncios de ayer y el de hoy implican unas 2,500 cesantías. Campos resaltó que se espera que la mayoría de estos empleados regresen a sus trabajos cuando se controle el virus.

Campos resaltó que una vez acabe la pandemia poco a poco a nivel global la industria del turismo se irá enderezando, y que en ese proceso Puerto Rico tiene la ventaja de que fue una de las jurisdicciones que con más agresividad atacó la propagación del COVID-19.

De cualquier manera, Campos anticipó que en esa etapa inicial, en lo que el viajero internacional regresa, la recuperación del turismo será más lenta que en otros sectores de la economía y dependerá en gran medida de los boricuas.

“El puertorriqueَño tendrá un rol vital para estimular el despertar turístico. Podemos planificar nuestras próximas vacaciones, porque cuando esto termine vamos tener una responsabilidad moral con nuestros conciudadanos de apoyarnos mutuamente”, aseveró la directora del CTPR.

Explicó que típicamente el 30% de las personas que invierten en turismo en Puerto Rico son precisamente puertorriqueños.

“Puerto Rico ha demostrado la resiliencia del sector turístico, como cuando con los huracanes y con el zika, que logramos recuperar el sector turístico

Campos dijo que los cesanteados tienen derecho a ayudas como el beneficio de desempleo, que recordó ha sido flexibilizado bajo el primer paquete de incentivos anunciado por la gobernadora Wanda Vázquez. Así como próximamente los incentivos estatales de $500 y los federales que aún están en proceso de legislarse.

Para orientarse sobre estas ayudas de desempleo, las personas deben comunicarse al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), dijo Campos, esto a través de www.trabajo.pr.gov o al 787-625-7900.

Asimismo, Campos aseguró que habrá nuevas ayudas que está trabajando la administración Vázquez, pero que se anunciarán “próximamente”.

Además, Campos dijo que el CTPR ofrecerá ayudas adicionales al comerciante del turismo, pero estas aun se están trabajando y que todavía dependen del aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).